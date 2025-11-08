Mondiali Beach Sprint: bronzo per Fugazzotto, quarta Lanciano

ANTALYA (Turchia) – Terza medaglia azzurra ai Mondiali di Beach Sprint di Antalya. E’ Lucio Fugazzotto a conquistarla nel singolo Under 19 superando nell’ultimo atto della competizione il ceco Lukas Krizek con un vantaggio di 6.71. Una bella conferma per l’atleta della Peloro Rowing, già protagonista un mese fa con il quinto posto agli Europei. Sfuma, per soli sei centesimi, il terzo posto per Maria Lanciano: l’atleta della LNI Barletta viene preceduta al traguardo dalla ceca Magdalena Vlastnikova.

Nelle altre gare della mattina, promozione ai quarti per il doppio misto di Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano la Gran Bretagna e domani alle 10:10 se la vedranno con i francesi Lefebvre e Briard. Nel suo ottavo di finale Giovanni Ficarra non riesce a superare il turco Aydin, padrone di casa e a suo agio nelle amiche acque di Antalya.

Uscita di scena anticipata ai recuperi per il quattro di coppia misto con timoniere: Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni, con al timone Giovanni Ficarra, cedono alla Francia per circa un secondo.

Nella foto (ph Canottaggio.org/Maren Derlien): Lucio Fugazzotto con la medaglia di bronzo conquistata oggi ad Antalya

Sommario RISULTATI 08/11



Sommario START LIST 09/11

