Mondiali Beach Sprint: il doppio misto Cesarini-Ceccarino fuori ai quarti per 18 centesimi

ANTALYA (Turchia) – Si chiude nei quarti di finale il percorso del doppio misto ai Mondiali di Beach Sprint. Ad Antalya Federica Cesarini (Fiamme Oro) e Federico Ceccarino (Canottieri Napoli) vedono sfumare l’accesso tra le prime quattro potenze della specialità per soli 18 centesimi. Azzurri coesi e determinati per tutta la gara, migliori nella prova in acqua e capaci di acquisire un leggero vantaggio sugli avversari nei 500 metri di percorso in barca. E’ bravo Antoine Lefevbre a recuperare nello sprint finale verso il traguardo: in spiaggia, nonostante la stanchezza per le tante energie profuse ai remi, una generosa Federica Cesarini corre veloce e si lancia sul pulsante ma il francese, di un soffio, la precede. Il 2.14.74 firmato dal doppio misto dell’Italia è il terzo tempo dei quarti di finale, a dimostrazione di una grande prova.

Il cammino dell’Italia si conclude con i tre bronzi del singolo Under 19 (Lucio Fugazzotto), dei doppi Under 19 maschile (Andrea Sciavicco Fasano, Domenic Stefan Magazzu) e femminile (Barbara Cilli, Maja Antoni), il quarto posto della singolista Under 19 Maria Lanciano. Nella categoria Senior, il doppio misto esce di scena ai quarti, il singolista Giovanni Ficarra agli ottavi, il quattro di coppia misto con timoniere (Ilaria Bavazzano, Maria Elena Zerboni, Andrea Panizza, Giacomo Gentili, tim. Ficarra) ai recuperi, mentre il doppio misto Under 19 di Silvia Messina e Pasquale Tamborrino si ferma agli ottavi.

Nella foto (ph Canottaggio.org/Maren Derlien): il doppio misto Ceccarino-Cesarini in gara oggi ad Antalya

Il risultato del Doppio misto

