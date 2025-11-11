Bruschetta Guastafeste e Jamaica al comando dei Trofei Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24

Ad una sola manche dalla conclusione, un nuovo sorpasso nella classifica provvisoria del combattutissimo Circuito Nazionale 2025 che, dopo nove tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24.

A pochi giorni dalla nona ed ultima manche del Circuito Nazionale J24 -in programma nel prossimo fine settimana nelle splendide acque sarde di Olbia-, la Classe Italiana J24 ha aggiornato le due classifiche provvisorie valide per assegnare il Trofeo Francesco Ciccolo -al primo classificato del Circuito Nazionale 2025- e il Trofeo J24 al Miglior Timoniere-Armatore.

Dopo le otto tappe disputate dallo scorso aprile a Marina di Carrara (vinta da Jamaica), Livorno (La Superba), Lerici (44° Campionato Italiano Open, La Superba), Caldonazzo (Bruschetta Guastafeste), Agropoli (Jebedee), Anzio (Rabbit Toio), Cervia (La Superba) e Valmadrera (La Superba), se la classifica relativa al Miglior Timoniere è rimasta invariata, quella del Trofeo Ciccolo ha, invece, fatto registrare un nuovo sorpasso.

Nella classifica provvisoria -calcolata senza considerare gli scarti- del Trofeo Challenge Perpetuo istituito in ricordo del Presidente prematuramente scomparso, Ita 469 Bruschetta Guastafeste armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia e timonato da Pierluigi Puthod (210 punti; 7,3,2,1,dns,dns,2,3) è, infatti, riuscito a passare al comando superando di 5 punti Ita 438 Rabbit Toio armato da Francesco Nucara e timonato da Fabio Ascoli (205 punti; 2,2,7,6,dns,1,7,9). Si conferma invece al terzo posto il vincitore delle passate edizioni e campione tricolore in carica Ita 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno (SVMM, 197 punti; 3,1,1,dns,dns,dns,1,1) seguito sempre da Ita 212 Jamaica (151) e da Ita 432 Kaster (144 punti).

Invariata, invece, la classifica provvisoria del Trofeo J24 Timoniere-Armatore il cui punteggio è calcolato sulle migliori quattro prove disputate: al comando si conferma il vincitore delle passate edizioni Ita 212 Jamaica del Consigliere Pietro Diamanti (151; 1,6,9,dns,dns,dns,8,2) seguito da Ita 432 Kaster di Federica Cattarozzi (130 punti, 10,7,10,4,dns,dns,12,4), Ita 476 Dejavù di Ruggero Spreafico (117; 8,8,17,2,dns,dns,5,8), Ita 304 Five for Fighting di Eugenia De Giacomo (91; 6,dns,3,dns,dns,dns,dns,dns) e Ita 487 American Passage del Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi (82,5 punti; dns,dns,6,dns,4,dns,dns) che confermano i loro piazzamenti.

La Flotta italiana del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al mondo è pronta ad una nuova trasferta: sabato 15 e domenica 16 sarà, infatti, la sezione di Olbia della Lega Navale Italiana e il Capo Flotta e Consigliere della Classe J24 Marco Frulio ad accogliere nell’incantevole Sardegna, nella rada del Golfo di Olbia, la tappa conclusiva del Circuito Nazionale che decreterà i Campioni 2025.

Lo skipper meeting della Regata Nazionale J24 (valida anche come tappa conclusiva del Campionato Zonale J24 della III Zona Fiv, iniziato lo scorso ottobre) è previsto per sabato alle ore 10 mentre il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 11:30. Nella giornata seguente si svolgeranno le ultime regate in programma (con segnale di avviso della prima alle ore 11) e le premiazioni finali dei primi tre J24 classificati nella Regata Nazionale- IX tappa del Circuito Nazionale e nel Campionato Zonale III Zona Fiv 2025.