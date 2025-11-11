Bruschetta Guastafeste e Jamaica al comando dei Trofei Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24

Di
Redazione
-
J 24 Bruschetta Guastafeste foto Marco Trainotti

Ad una sola manche dalla conclusione, un nuovo sorpasso nella classifica provvisoria del combattutissimo Circuito Nazionale 2025 che, dopo nove tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24.

A pochi giorni dalla nona ed ultima manche del Circuito Nazionale J24 -in programma nel prossimo fine settimana nelle splendide acque sarde di Olbia-, la Classe Italiana J24 ha aggiornato le due classifiche provvisorie valide per assegnare il Trofeo Francesco Ciccolo -al primo classificato del Circuito Nazionale 2025- e il Trofeo J24 al Miglior Timoniere-Armatore.

Dopo le otto tappe disputate dallo scorso aprile a Marina di Carrara (vinta da Jamaica), Livorno (La Superba), Lerici (44° Campionato Italiano Open, La Superba), Caldonazzo (Bruschetta Guastafeste), Agropoli (Jebedee), Anzio (Rabbit Toio), Cervia (La Superba) e Valmadrera (La Superba), se la classifica relativa al Miglior Timoniere è rimasta invariata, quella del Trofeo Ciccolo ha, invece, fatto registrare un nuovo sorpasso.

Nella classifica provvisoria -calcolata senza considerare gli scarti- del Trofeo Challenge Perpetuo istituito in ricordo del Presidente prematuramente scomparso, Ita 469 Bruschetta Guastafeste armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia e timonato da Pierluigi Puthod (210 punti; 7,3,2,1,dns,dns,2,3) è, infatti, riuscito a passare al comando superando di 5 punti Ita 438 Rabbit Toio armato da Francesco Nucara e timonato da Fabio Ascoli (205 punti; 2,2,7,6,dns,1,7,9). Si conferma invece al terzo posto il vincitore delle passate edizioni e campione tricolore in carica Ita 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno (SVMM, 197 punti; 3,1,1,dns,dns,dns,1,1) seguito sempre da Ita 212 Jamaica (151) e da Ita 432 Kaster (144 punti).

Invariata, invece, la classifica provvisoria del Trofeo J24 Timoniere-Armatore il cui punteggio è calcolato sulle migliori quattro prove disputate: al comando si conferma il vincitore delle passate edizioni Ita 212 Jamaica del Consigliere Pietro Diamanti (151; 1,6,9,dns,dns,dns,8,2) seguito da Ita 432 Kaster di Federica Cattarozzi (130 punti, 10,7,10,4,dns,dns,12,4), Ita 476 Dejavù di Ruggero Spreafico (117; 8,8,17,2,dns,dns,5,8), Ita 304 Five for Fighting di Eugenia De Giacomo (91; 6,dns,3,dns,dns,dns,dns,dns) e Ita 487 American Passage del Capo Flotta di Roma Paolo Rinaldi (82,5 punti; dns,dns,6,dns,4,dns,dns) che confermano i loro piazzamenti.

La Flotta italiana del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al mondo è pronta ad una nuova trasferta: sabato 15 e domenica 16 sarà, infatti, la sezione di Olbia della Lega Navale Italiana e il Capo Flotta e Consigliere della Classe J24 Marco Frulio ad accogliere nell’incantevole Sardegna, nella rada del Golfo di Olbia, la tappa conclusiva del Circuito Nazionale che decreterà i Campioni 2025.

Lo skipper meeting della Regata Nazionale J24 (valida anche come tappa conclusiva del Campionato Zonale J24 della III Zona Fiv, iniziato lo scorso ottobre) è previsto per sabato alle ore 10 mentre il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 11:30. Nella giornata seguente si svolgeranno le ultime regate in programma (con segnale di avviso della prima alle ore 11) e le premiazioni finali dei primi tre J24 classificati nella Regata Nazionale- IX tappa del Circuito Nazionale e nel Campionato Zonale III Zona Fiv 2025.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE