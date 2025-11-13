Nel week end si recupera il IX Trofeo Memorial Francesco Sodini

Domenica lo specchio acqueo antistante Viareggio farà da splendido palcoscenico alla Regata co-organizzata su delega FIV dalla LNI di Viareggio e dal Club Nautico Versilia.

Viareggio– Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo-marine dello scorso ottobre, Viareggio si è pronta ad ospitare la nona edizione del Trofeo Memorial Francesco Sodini, il tradizionale appuntamento velico organizzato su delega della FIV dalla Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana e dal Club Nautico Versilia per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

Il Trofeo Sodini 2025, infatti, è stato riprogrammato per domenica, 16 novembre.

Affabile, gentile e disponibile, Sodini, oltre ad essere un imprenditore molto stimato, legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare e Artiglio, è stato un armatore “vecchio stile” che con un equipaggio di amici ha conquistato numerosi successi anche in ambito internazionale, gli ultimi ottenuti con il suo M37 Coconut Città di Viareggio.

Questa edizione prevede una Regata Costiera -aperta a tutte le imbarcazioni classificabili come “Regata o Regata/Crociera” con valido certificato di stazza ORC International o ORC Club- e una Veleggiata -per le barche senza tali certificati che potranno iscriversi nella classe Open o Rating FIV e avere una classifica a parte, in tempo reale e compensato (Rating FIV)-.

Alle ore 9 di domenica -16 novembre-, nel salone al primo piano del Club Nautico Versilia, si svolgerà il briefing per gli Armatori mentre alle ore 11.25 verrà esposto il segnale di avviso per la partenza della regata costiera. A seguire, prenderà il via anche la Veleggiata che si articolerà sul medesimo percorso.

“La Regata Costiera sarà disputata nel campo sud, con percorso Viareggio – Marina di Torre del Lago con due giri intorno alla barca di viro- ha spiegato il presidente del Comitato di Regata Stefano Giusti che sarà coadiuvato da Tiziano Menconi -Il programma dettagliato, i comunicati ufficiali, gli avvisi, le istruzioni di regata e le classifiche finali verranno pubblicati sui siti www.leganavaleviareggio.it e clubnauticoversilia.com e sul gruppo whatsapp creato appositamente per il Trofeo.”

La premiazione, in programma alle ore 17 presso le sale del Club Nautico Versilia, e la proclamazione dei vincitori 2025 concluderanno questa edizione.

Nella passata edizione, disputata da una ventina di imbarcazioni d’Altura, erano stati Andrea e Jacopo Poli con il loro Clan ad aggiudicarsi il Trofeo Challenge Memorial Sodini 2024 imponendosi nella Categoria Orc davanti ai vincitori 2023, Paola Capecchi e Patrizio Galeassi con My Fin, e a Domenico Mei con Andromeda. La classifica Rating Fiv, invece, era stata vinta da Via col Vento di Marzio Gusmaroli davanti a Bahia di Franco Lari e a Gioconda di Mauro Topazzini.

Nel corso della premiazione, il presidente della LNI Viareggio Marco Serpi e i figli di Francesco Sodini, Piero e Cristina, avevano ringraziato gli equipaggi, la Giuria e tutti coloro i quali avevano lavorato per l’evento con dedizione, impegno e stima reciproca “Una bellissima giornata! Siamo sicuri che papà è contento e ringrazia TUTTI!”

Appuntamento, quindi, domenica, 16 novembre a Viareggio con il IX Trofeo Memorial Francesco Sodini.