A Viareggio Clan e Ciabatta firmano il IX Trofeo Memorial Francesco Sodini

Viareggio ha ricordato un grande Amico e protagonista della vela d’altura con la manifestazione Regata co-organizzata su delega FIV dalla LNI di Viareggio e dal Club Nautico Versilia.

Viareggio– Con la cerimonia delle premiazioni svoltasi presso le sale del Club Nautico Versilia alla presenza anche di Cristina e Piero Sodini -figli dell’indimenticabile protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015-, si è conclusa la nona edizione del Trofeo Memorial Francesco Sodini, il tradizionale appuntamento velico organizzato su delega della FIV dalla Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana e dal Club Nautico Versilia per ricordare la passione per il mare di un armatore “vecchio stile” che, oltre ad essere stato un imprenditore molto stimato -legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare e Artiglio-, ha conquistato numerosi successi anche in ambito internazionale -gli ultimi ottenuti con il suo M37 Coconut Città di Viareggio-.

Ad imporsi nella classifica Orc Clan di Andrea e Jacopo Poli (YCRMarinara Pisa) che, bissando il successo della passata edizione, ha anticipato anche quest’anno My Fin di Paola Capecchi e Patrizio Galeassi (CNVersilia, vincitore nel 2023) e Andromeda di Domenico Mei (LNI Viareggio) mentre nella Classifica Racing Fiv Ciabatta di Giampaolo Bartalini (LNI) ha preceduto Morgana I di Pamela Thamar Kagel e Lisa di Lisa Sartini (LNI Viareggio).



Il Trofeo Sodini 2025, rinviato dallo scorso ottobre a causa delle avverse condizioni meteo-marine e caratterizzato da una giornata novembrina di pioggia, ha impegnato nel Comitato di Regata il Presidente Stefano Giusti e Tiziano Menconi.