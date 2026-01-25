2026 ILCA U21 World Championship: Con Antonio Pascali e Alessandro Cirinei la Fraglia Vela Riva festeggia un doppio oro iridato

Lanzarote – Nemmeno il tempo di aprire la stagione agonistica – il primo raduno della Squadra Agonistica era previsto proprio per oggi, domenica 25 gennaio – che la Fraglia Vela Riva ha già di che fregiarsi: merito di Antonio Pascali (ILCA 7 U21) e Alessandro Cirinei (ILCA 7 U19) che, impegnati a Lanzarote nel 2026 ILCA U21 World Championship, si sono imposti nelle rispettive divisioni, conquistando due prestigiosi titoli iridati in quella che, per numeri e diffusione, viene considerata la Classe Olimpica per eccellenza. Risultati di rilevanza assoluta, che confermano il trend in crescita di questi due atleti, da tempo in forze al sodalizio presieduto da Andrea Camin.

Mai come in questa occasione a essere decisiva è stata la giornata conclusiva, con l’undicesima e penultima prova che ha visto parte del gruppo di testa, a partire dal leader della prima ora, lo spagnolo Karol Krupski, chiudere nelle retrovie mentre Antonio Pascali, abile a rimanere in contatto con i battistrada per tutta la durata della manifestazione, centrava un terzo che lo proiettava verso la regata finale da quarto assoluto.

La prova decisiva, disputata sotto bandiera nera dopo diversi richiami generali, ha prodotto un finale emozionante. Con il diminuire del vento, le posizioni si sono in parte rimescolate e la classifica ha subito un ultimo scossone. Pascali non si è fatto distrarre e, producendosi in un’altra prova di carattere, chiudeva al sesto posto: risultato utile a porsi sul gradino più alto del podio, davanti allo sloveno Luka Zabukovec e al polacco Filip Olszewski.

“E’ un risultato fantastico giunto al termine di un Campionato incredibilmente combattuto e incerto sino all’ultimo: era evidente da un po’ che ci sarebbe stato da lottare fino alla fine e che tutto si sarebbe risolto in una manciata di punti. A oggi è il piazzamento più importante della mia carriera e non potrei essere più contento – ha commentato Antonio Pascali, che ha poi aggiunto – Pur regatando su un singolo, devo dire che uno dei valori aggiunti è stata senza dubbio la squadra: sentire il supporto dei mie compagni, con i quali condivido tanto nel corso della stagione, è stato per me fondamentale. Così come non avrei potuto fare a meno del supporto di tutta la Fraglia Vela Riva, la mia casa agonistica, che ringrazio per avermi sempre sostenuto e spinto a migliorarmi, e di quanti hanno fatto il tifo da casa, anche con un semplice messaggio”.

Al contempo, Alessandro Cirinei conquistava il titolo tra gli Under 19, davanti agli spagnoli Tim Lubat e Sergio García; un risultato di grande spessore se si considera che Cirinei è stato l’unico Under 19 a chiudere in top ten: la sua performance è infatti valsa il nono posto tra gli ILCA 7.

“Il campionato è stato una maratona di sei giorni: la testa contava ben più delle gambe, nonostante il vento sostenuto che ha caratterizzato l’evento. Con Antonio siamo stati infallibili: abbiamo regatato come una squadra e quando io non pensavo a qualcosa, era lui a ricordarmela e viceversa. Credo che la chiave per la vittoria sia l’amore per lo sport che si pratica e in questo noi, e la Fraglia Vela Riva, siamo i migliori. Sono proprio il mio club, che mi sostiene già da qualche anno, il mio coach e mentore Maurone Berteotti, e i suoi soci che ci tengo a ringraziare per il supporto che non mi hanno mai fatto mancare” ha commentato Alessandro Cirinei.

Della squadra targata Fraglia Vela Riva ha fatto parte anche Mattia Di Lorenzo, per il quale la rassegna iridata è stato il primo impegno internazionale in ILCA 7, cui è approdato lo scorso ottobre dopo aver navigato in ILCA 6. Per lui un piazzamento nelle retrovie, comunque utile alla crescita, come lui stesso ha spiegato: “Sapevo che non sarebbe stato un campionato brillantissimo, dovuto alla mia forma fisica ancora improntata all’ILCA 6 e alla tecnica che, nonostante sia la stessa barca, cambia sensibilmente. Purtroppo durante il campionato pensavo più al non essere ancora pronto che al regatare e questo mi ha portato via molte energie, soprattutto mentali, che non mi hanno permesso di dare il mio massimo. Mi dispiace aver deluso le mie aspettative ma questo mi motiva al massimo per rincorrere nuovamente il mio obiettivo. Ora tocca rimboccarsi le maniche e trasformare la fatica in forza. Non é finita qui”.

Soddisfazione è stata espressa da Mauro Berteotti, Direttore Tecnico e coach della Squadra ILCA della Fraglia Vela Riva: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di veramente straordinario. Siamo abituati a lavorare, e far bene, nell’Under 16 e nell’Under 19, e con questi risultati abbiamo fatto un step in più con l’ILCA 7 e l’Under 21. Continueremo a lavorare, e a programmare, per crescere ancora. Determinante è l’ottimo rapporto che si è instaurato con i tecnici Federali ed è anche grazie a loro se possiamo perseguire più obiettivi”.

“Per quanto il livello della nostra Squadra ILCA sia tale da regalarci grandi soddisfazioni, penso ad esempio ai numerosi successi internazionali raccolti dai nostri atleti o la partecipazione di Lorenzo Brando Chiavarini e Chiara Benini Floriani ai Giochi di Parigi, è bene sottolineare che alle emozioni proprie del successo non ci si abitua mai. Quanto conseguito a Lanzarote, nello stesso giorno, da Pascali e Cirinei porta con sé il senso di unico, pieno e difficilmente ripetibile.

E’ la consacrazione degli sforzi compiuti dagli atleti nel raffinare le proprie capacità e per Fraglia, ogni successo, è la rappresentazione plastica del raggiungimento el suo principale obiettivo: promuovere lo sport della vela soprattutto giovanile. Sono certo che stiamo riuscendo ad ottenere questo obiettivo ma lo forzo economico è importante e senza l’aiuto dei Soci, dell’ente pubblico e dei nostri sponsor non saremo riusciti ad ottenere i risultati incredibili di questi ultimi anni. È un orgoglio per tutti noi constatare che nel mondo ci vedono come il club di riferimento mondiale per la vela giovanile.

A nome di tutti i soci di Fraglia Vela Riva, quindi, estendo il più sentito ringraziamento ai due atleti, che da tempo rappresentato con massimo impegno il nostro guidone. Un grazie speciale va al coach Mauro Berteotti, sotto la cui guida la nostra squadra è riuscita a crescere ulteriormente” ha commentato Andrea Camin, presidente di Fraglia Vela Riva.

Il trionfo dei portacolori della Fraglia Vela Riva si è trasformato in una supremazia italiana in virtù del successo centrato da Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) tra gli ILCA 6.

Per consultare la classifica clicca qui.

