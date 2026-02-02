IL TROFEO DEL TIMONIERE A NAPOLI APRE LA STAGIONE DI ASSOMETEOR

LA CITTÀ PARTENOPEA OSPITERÀ LA PRIMA REGATA NAZIONALE DEL 2026,

IN PIENA ATMOSFERA DI SPORT E DI VELA.

DAL 21 AL 22 FEBBRAIO, E CON LA REGIA DELLA LEGA NAVALE DI NAPOLI, LO SPECCHIO D’ACQUA A SUDOVEST DI CASTEL DELL’OVO ACCOGLIERÀ LA FLOTTA DI METEOR PROVENIENTI DA TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

I colori, i profumi e il mare di Napoli saranno lo scenario del Trofeo del Timoniere, primo appuntamento nazionale 2026 dedicato ai Meteor che si svolgerà nel weekend del 21 e 22 febbraio.

Il Trofeo del Timoniere è, infatti, un circuito nazionale di Assometeor che si articola in quattro tappe lungo tutta la penisola, toccando alcuni dei più importanti poli della vela italiana: Napoli, La Spezia, Chioggia e Trieste, tappa finale inserita nel prestigioso contesto della Barcolana, uno degli eventi velici più iconici a livello internazionale.

Il Trofeo del Timoniere è un format pensato per mettere alla prova capacità di interpretazione del vento, gestione dell’equipaggio e precisione nelle manovre. Attività che nei Meteor, classe longeva e sempre attiva, richiedono tecnica ed esperienza senza dimenticare mai divertimento ed aggregazione.

Alla regia di questa prima ed importante tappa ci sarà la Lega Navale sezione di Napoli che ospiterà e gestirà l’organizzazione delle regate. Evento che rappresenta per la città partenopea un’opportunità concreta di riportare energia e vigore alla flotta del territorio e non solo.

Napoli, infatti, si sta preparando al grande evento della Coppa America e gli occhi di appassionati e sportivi sono puntati su questa città che ha sempre risposto con entusiasmo allo sport della vela.

La scelta di Napoli come punto di partenza, quindi, non è casuale: condizioni meteo variabili, correnti, brezze termiche e un campo di regata tecnico rappresentano un banco di prova ideale per misurare il talento dei timonieri fin dalla prima sfida.

IL PROGRAMMA DEL TROFEO DEL TIMONIERE

Il programma della regata si articola su due giornate di regate a bastone che si svolgeranno nello specchio d’acqua a sudovest di Castel dell’Ovo, una zona che esalta tattica, lettura del vento e manovre pulite, in perfetto stile Meteor. Sono previste fino a 5 prove (massimo 3 al giorno); nell’ultima giornata non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le 16:00. La manifestazione sarà valida anche con una sola prova completata regolarmente.

Il Trofeo del Timoniere Assometeor si propone così come un appuntamento di riferimento nel panorama velico nazionale, capace di unire competizione sportiva, cultura del mare e attenzione alla meteorologia, elemento imprescindibile per chi naviga e regata ad alto livello.

INFO ED ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere perfezionate entro le 12:00 del 20 febbraio attraverso FIV/Coninet, evento 2026-0664.

Contatti ufficiali:

napoli@leganavale.it

segreteriaregate@leganavalenapoli.it