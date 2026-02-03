I programmi 2026 della Flotta di Puglia J24

Il Capo Flotta Nino Soriano illustra l’intenso calendario agonistico di una Flotta in costante crescita, particolarmente attenta ai giovani, e che punta sulla collaborazione fra Circoli e l’impegno costante. Si inizia da Brindisi il prossimo 21 e 22 febbraio.

A Molfetta la Regata Nazione di giugno valida come quinta tappa del Circuito Nazionale J24.

Puglia-Mancano poco meno di tre settimane all’avvio ufficiale della stagione agonistica 2026 della Flotta Pugliese J24, una realtà in costante crescita, dinamica e sempre più attenta al coinvolgimento dei giovani tanto da essersi aggiudicata l’assegnazione di una delle dieci tappe (la quinta, in programma a Molfetta il 13 e 14 giugno) del Circuito Nazionale che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato conteggiando tutte le prove senza gli scarti e il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore sulle migliori quattro prove disputate.

A presentare l’intenso calendario che attende la Flotta j24 della Puglia è il Capo Flotta locale Nino Soriano, impegnato da sempre nel condividere pienamente l’obiettivo dell’Associazione Italiana Classe J24 e del Consiglio Direttivo -Presidente Massimo Frigerio, Vice Presidente Gianni Riccobono, Tesoriere Pietro Diamanti e Consiglieri Marco Frulio e Mauro Benfatto-: avvicinare nuovi equipaggi e giovani velisti alla Classe J24, confermando la vitalità e la versatilità di un Monotipo sempre competitivo, attuale e capace di coniugare passione, divertimento, emozioni e adrenalina, adatto sia a team esperti sia a chi voglia solo divertirsi.

“La cooperazione tra i circoli velici pugliesi ed in particolare la LNI sez Brindisi, il Circolo Nautico Il Maestrale di Bari, il Circolo della Vela Molfetta ed il Circolo Nautico Ippocampo ha permesso la formulazione di un Campionato Zonale 2026 con tappe distribuite sulla costa adriatica in modo da coinvolgere quante più barche della nostra vasta zona.- ha spiegato il Capo Flotta Soriano -In particolare, l’inizio del campionato sarà a Brindisi nelle date 21 e 22 febbraio per proseguire a Molfetta con il Trofeo J-Spring promosso dal CN Ippocampo (che ha fatto rinascere il campionato lo scorso anno), poi il 18 e 19 aprile a Bari Santo Spirito presso il CN Il Maestrale.

Si proseguirà nuovamente a Molfetta al Circolo Vela nei giorni 2 e 3 maggio per tornare a Santo Spirito il 5 luglio ed il 4 ottobre dove si decreterà la chiusura del campionato.

Nel mezzo segnalo la tappa Nazionale il 13 e 14 giugno al CV Molfetta strategicamente scelta per ospitare equipaggi reduci dal Campionato Nazionale di Gaeta.

La flotta pugliese è cresciuta molto negli ultimi due anni, contiamo la partecipazione di più di 10 equipaggi per ogni tappa ed anche il livello tecnico raggiunto è di buon livello; diversi equipaggi infatti prenderanno parte anche alle tappe nazionali di Anzio, al Campionato Nazionale di Gaeta e alla tappa di Agropoli che ormai è un appuntamento consolidato.”

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.