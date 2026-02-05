Nei J24 è Be Beef con Francesco Nucara al comando del XXXV Campionato Invernale del Ponente

Ottima prestazione anche del J24 Bellastoria di Benfatto, terzo nella classifica ORC della manifestazione organizzata nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure dal Comitato dei Circoli del Ponente. In regata anche un Team Under 25 su Miolo do Pan.

Varazze– Due regate portate a termine in due belle giornate di sole hanno contraddistinto il penultimo fine settimana del 35° Campionato Invernale del Ponente Ligure, la manifestazione ben organizzata nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure dal Comitato dei Circoli del Ponente -Varazze Club Nautico, Club Nautico Celle e Lega Navale Italiana sez. di Savona- e riservata alle imbarcazioni ORC, Gran Crociera, Libera e J24 (coinvolti dalla quarta tappa).

La prova del sabato è stata caratterizzata da una tramontana di 18 nodi, con raffiche fino a 23 nodi, in rinforzo a 25 – 30 nodi, e randisti super impegnati nelle barche di alta classifica partite senza terzaroli.

Quella della domenica, invece, con brezza sui 10 nodi in diminuzione.

Il Comitato di Regata -composto da Stefano Carattino, Fabio Casula, Salvatore De Caro, Roberto Goinavi, Andrea Olivi, Daniela Pilla e Francesco Talassano-, ha quindi optato per far correre una sola prova in entrambe le giornate.

Efficace l’organizzazione, con tre barche della LNI Savona (giuria e appoggio) e il gommone del VCN.

Nella classe J24 le due vittorie di giornate sono andate a ITA 213 Be Beef armato dal Capo Flotta Golfo dei Poeti Francesco Nucara (Circolo Vela Mare Viareggio, in equipaggio con Dani Colapietro De Maria al timone, Paolo Boero, Emilio Elli e Stefano Ottonello) e a Ita 498 Bellastoria armato dal Consigliere di Classe J24 Mauro Benfatto (LNI Mandello Lario, in equipaggio con Gian Bartolo Barnao, Franco Montefusco e i giovani Under 21 Pietro Andrea Maranzano e Luca Giallanza).

In divisione ORC, nel vento forte del sabato, l’X41 Rachistar ha coperto in un’ora le 6 miglia del percorso tagliando per prima la linea di arrivo con un distacco di mezzo minuto su il Ridas 37 Velasquez e di oltre 2 minuti sul Dehler 39 Vitamina.

Una performance però non sufficiente ad aggiudicarsi la quinta prova in tempo corretto, la cui classifica ha registrato la vittoria di Velasquez, seguita da Vitamina e Rachistar.

Per l’esattezza, al primo posto in tempo corretto risulta (risulterebbe) Birba, il J24 che era arrivato con 13 minuti di distacco dalla prima partecipando però alla prova fuori campionato.

Rachistar ha fatto da lepre anche la domenica, impiegando un’ora a percorrere le 5 miglia del bastone, ma anche in questo caso a conti fatti hanno prevalso Velasquez e Vitamina, con terzo posto del J24 Bellastoria.

Dopo le sei prove disputate sino ad ora, nella classifica ORC con uno scarto è al comando Velasquez, Ridas 37 di Luigi Buzzi del CV Celle (5 punti; 1-5-1 -1-1-1), seguita dal Dehler 39 SQ Vitamina di Angelo Zelano della LNI Savona (15 punti, 7-6-3-2-2-2), e dal J24 Bellastoria di Mauro Benfatto della LNI Mandello Lario (16 punti; 3-1-6-3-6-3), secondo nella classifica ORC C alle spalle di Velasquez.

La classifica provvisoria della Classe Monotipo J24 stilata dopo tre prove vede al comando ITA 213 Be Beef armato da Francesco Nucara (CVM Viareggio, 6 punti; 1-1-4 i parziali), seguito da Ita 498 Bellastoria di Mauro Benfatto (LNI Mandello Lario, 8 punti; 2-5-1) ex aequo con Ita 476 Birba armato dall’Istruttore del Circolo Vela Varazze Enrico Fusi (in equipaggio con il figlio Edoardo prodiere, Ruggero Spreafico al timone, Stefano Mazzoleni alle scotte, 8 punti; 3-2-3).

Quarto posto per il Team Under 25, in crescita sotto la guida del suo coach Luca Avitabile a bordo con il figlio Andrea (2009) al timone, in equipaggio con Tommaso Grossi (2005) e Giovanni Cassani (2011) tra gli altri – su ITA 496 Miolo do Pan armato sempre da Francesco Nucara e Paolo Boero (9 punti; 4,3,2) seguito da Ita 26 Nuvola Rossa di Davide Grignani (LNI Varazze; 15 punti; doc, 4,5).

L’obiettivo principale dell’Associazione Italiana Classe J24 e del Consiglio Direttivo è, infatti, quello di avvicinare sempre più giovani alla Classe, confermando la vitalità e la versatilità di un Monotipo sempre competitivo, attuale e capace di coniugare passione, divertimento, emozioni e adrenalina, perfetto non solo per gli più equipaggi esperti ma anche per chi vuole solo divertirsi.

“Un ringraziamento ancora una volta agli amici genovesi Gimba Barnao e Paolo Boero che hanno messo a disposizione le loro barche Be Beef e Miolo do Pan per continuare a divertirci e portare avanti il progetto di avvicinare i giovani alla Classe J24.- ha commentato il Capo Flotta Nucara -I ragazzi, come ci aspettavamo, stanno crescendo e imparando molto velocemente iniziando ad ottenere anche qualche risultato, ci auguriamo che riescano a partecipare al Circuito Nazionale 2026 e al 45° Campionato Italiano di Gaeta.”

L’appuntamento con il XXXV Campionato Invernale del Ponente Ligure è fissato per il fine settimana conclusivo, sabato 14 e domenica 15 febbraio.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.