Conclusa la 43^ D’Inverno sul Po. Cerea prima nel medagliere, in evidenza gli azzurri Under 23, Under 19 e Under 17

TORINO – In archivio a Torino la quarantatreesima D’Inverno sul Po, la gran fondo remiera organizzata dal 1983 dalla Società Canottieri Esperia-Torino, particolarmente emozionata per questa edizione della manifestazione, che cade nell’anno in cui il sodalizio di Corso Moncalieri compie 140 anni. Ruggisce nel medagliere la Canottieri Cerea, che vince la bellezza di 12 medaglie d’oro, due in più dell’Italia, presente a Torino su indicazione del Direttore Tecnico Antonio Colamonici con 12 imbarcazioni formate dai migliori Under 23, Under 19 e Under 17 in circolazione e in grado di vincere con ben 10 di esse. Nove medaglie a testa invece per la Canottieri Gavirate e per un altro sodalizio torinese, l’Armida.

Complessivamente, per numero di medaglie primeggia sempre il Cerea con 27 podi (9 argenti e 6 bronzi oltre ai 12 ori), davanti ai 16 di Armida (8/5/3) e CUS Torino (7/5/4), ed ai 15 di Gavirate (9/5/1) e Caprera (9/2/4). Tra le tante società straniere in medaglia, la migliore prestazione è quella degli spagnoli del Barcelona Club de Remo, che hanno vinto due ori, due argenti e un bronzo.

Rispettando la tradizione, nel corso delle finali odierne sono stati assegnati alla D’Inverno sul Po anche tre trofei speciali, due dei quali alla memoria di altrettanti storici presidenti dell’Esperia come Gian Antonio Romanini, ideatore della gara nel 1983 nonché presidente federale dal 1984 al 2004, e Carlo Pacciani. Il Trofeo “Romanini”, assegnato al vincitore della gara dell’otto Senior maschile, lo ha vinto l’equipaggio dell’Italia, con a bordo tra gli altri il genovese Jacopo Cappagli, vicecampione mondiale Under 19 nella specialità del quattro senza e atleta della Sampierdarenesi, ed il torinese della Cerea Paolo Falossi, in medaglia lo scorso anno agli Europei Under 23 sempre nel quattro senza.

Ad aggiudicarsi il Trofeo “Pacciani”, in palio nella finale dell’otto Under 19 femminile, è stata ancora una volta l’ammiraglia azzurrina, formata tra le altre da Letizia Martorana e Carolina Cassani, bronzo ai Mondiali Under 19 l’anno scorso nel quattro senza. Infine, il Trofeo per la Ricerca, messo in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner della D’Inverno sul Po e assegnato all’equipaggio vincitore della gara del quattro di coppia Cadetti femminile, se lo è aggiudicato per il terzo anno consecutivo la Lombardia, con un equipaggio formato da atlete della Canottieri Gavirate e dell’Unione Sportiva Bellagina.

Nelle foto (ph Alessandro Carbonara): dall’alto, il podio dell’otto Senior maschile, l’otto azzurro Under 19 femminile, il quattro di coppia Cadetti femminile della Lombardia.