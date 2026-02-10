Al via la 26ª edizione del Campionato Invernale d’Altura Città di Bari: prima giornata spettacolare con la prova costiera tra vento e sole

Giunto alla sua 26ª edizione, il Campionato Invernale d’Altura Città di Bari organizzato dai circoli velici baresi: Circolo della Vela Bari, Lega Navale Italiana – Sezione di Bari, Circolo Nautico Il Maestrale e Circolo Nautico Bari, ha preso il via domenica 8 febbraio con la prima giornata.

Il calendario prevede complessivamente quattro giornate, con le tre prossime date in programma il 22 febbraio, l’8 marzo e il 15 marzo.

Quest’anno il Campionato si articola in tre giornate di regate costiere e una giornata con due prove a bastone, un formato che offre alle imbarcazioni di Altura e Minialtura un programma vario e tecnico e che consente di mettere alla prova diverse abilità di navigazione.

Per la prima giornata del Campionato non si poteva sperare in una giornata migliore: soleggiata, mare leggermente mosso e con fantastici 10 nodi di vento da Maestrale per tutta la prova. Sono scese in acqua 13 imbarcazioni che si sono date battaglia nello specchio acqueo tra Bari e S. Spirito. Il percorso, articolato su due giri, ha regalato numerosi incroci rendendo la regata intensa e spettacolare.

Alle 14.30 tutte le imbarcazioni hanno fatto rientro in porto, e gli equipaggi, felici di avere trascorso una grande giornata di mare e di vela, hanno animato i pontili con risate e discussioni sulla giornata di mare appena trascorsa. Le 13 imbarcazioni protagoniste di questa edizione sono:

OBELIX I armatore Giuseppe Ciaravolo, Ganzuria V armatore Claudio Dabicco, FOLLEVOLO pegasus armatore Antonio Pastore, ARIAMARA armatore Michele Diomeda, HYDRA armatore Valerio Savino, ARGENTINA armatore Andrea Suglia, Punto e Virgola armatore Enrico Lacriola, MORGANA armatore Paolo Barracano, BIBA armatore Giacomo Scalera, FRA’ DIAVOLO armatore Saverio Scannicchio e Alessandro Vacca, Pazza Idea 4 armatore Gianvito Caldarulo, Karma armatore Vincenzo de Bari e Gamberetto armatore Alberto Lorusso.

Le classifiche della prima giornata verranno pubblicate non appena il Comitato di Regata riceverà i certificati ORC per effettuare i calcoli degli arrivi in tempo compensato.

Foto: Piergiorgio Mariconti