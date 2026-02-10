La Classe Dolphin 81 presenta il suo 2026

Desenzano del Garda-Domani, Mercoledì 11 febbraio, alle ore 19, presso il Piccola Vela Hotel di Desenzano del Garda, la Classe Dolphin 81 presenterà ufficialmente l’intensa e coinvolgente stagione velica 2026 di un Monotipo sportivo, pensato per la velocità, affidabile e maneggevole, con manovre e attrezzature complete e ben studiate, un invito alla regata per chi desideri divertirsi in acqua, ma anche un’imbarcazione che, grazie alle sue dimensioni, consente un utilizzo diportistico comodo e sicuro, adatto anche ad un equipaggio familiare non particolarmente esperto.

Nel corso della serata, il Presidente di Classe Francesco Crippa illustrerà le date e le tappe del Campionato Zonale MaxiDolphin Lake Garda Series 2026 e del Campionato Italiano EuroCup 2026.

Oltre al calendario stagionale, verranno presentati i supporter, gli amici, gli sponsor della Classe, e le numerose iniziative in programma che coinvolgeranno non solo il mondo velico ma anche quello turistico.

Un piacevole rinfresco concluderà l’evento, al quale interverranno, tra gli altri, il Consigliere Federale FIV Domenico Foschini, il Presidente della XIV Zona FIV Gian Paolo Montagna, i Consiglieri di Classe e responsabili della Commissione Tecnica Luca Botter e Giovanni Pizzatti – Cantiere MaxiDolphin, Cristina Santarelli –figlia del noto progettista Ettore, dalla cui matita nacque nel 1993 il Dolphin 81–, l’armatore Umberto Grumelli, Marco Polettini del Piccola Vela Hotel e numerosi rappresentanti del mondo sportivo e turistico.

L’ingresso è aperto a tutti.

Appuntamento quindi a mercoledì 11 febbraio alle ore 19 presso il Piccola Vela Hotel di Desenzano del Garda.