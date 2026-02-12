Presentatata a Desenzano la stagione 2026 della Dolphin81 International Class

MaxiDolphin Lake Garda Series 2026

Desenzano – E’ stata presentata nel tardo pomeriggio di ieri l’edizione 2026 delle MaxiDolphin Lake Garda Series e, più in generale, della trentaquattresima stagione agonistica gestita dalla Dolphin 81 International Class. Presenti presso l’Hotel Piccolo Vela di Desenzano il presidente della Classe Francesco Crippa, alcuni rappresentanti del mondo della vela, come il Consigliere di World Sailing Walter Cavallucci, della Federazione Itaiana Vela Domenico Foschini e Nadia Meroni, il presidente della XIV Zona FIV Gian Paolo Montagni. Il cantiere MaxiDolphin, main partner del circuito e storico produttore dei Dolphin81, è stato presente nelle persone del titolare Luca Botter e del Direttore Tecnico Giovanni Pizzatti. Spazio è stato riservato al Direttore dell’hotel ospite dell’incontro, Marco Polettini, in quanto sponsor della manifestazione e a Andrea Maggioni di Visit Brescia. A moderare la serata è stata la giornalista Paola Zanoni.

Come detto, la conferenza è stata il passo d’apertura della stagione numero trentaquattro: il varo del primo Dolphin81, costruito nel cantiere di Vittorio Moretti a Erbusco e battezzato Elio e Le Storie Tese, risale al 22 luglio del 1992. Da allora sono oltre centoventisette gli scafi prodotti, finiti a regatare in acque lacustri e divenuti celebri sul Lago di Garda, da tempo teatro di tutti gli eventi più importanti. Stabilizzatisi nel corso degli anni, i numeri di oggi raccontano di almeno una trentina di barche attive, gran parte delle quali pronte ad animare i vari appuntamenti stagionali.

Venendo ai protagonisti menzione d’obbligo è per Baraimbo 2 della coppia Imperadori-Razzi, con al timone Giovanni Pizzati, la barca dalla bacheca più prestigiosa, mentre a dominare le ultime stagioni, tanto in assoluto quanto nella speciale graduatoria timonieri-armatori, è stato Achab di Luca Nassini. Altri nomi noti alle cronache della Classe sono quelli di S&You di Renato Vallivero, Insolente di Perani-Marini e Twister di Flavio Bocchio. Occhi puntati anche su Marahute di Luca Bovolato, partito fortissimo all’Italiano dello scorso anno e poi messo fuori gioco da un disalberamento. Questi gli osservati speciali di una classe nella quale tanti sono i team capaci di cavarsi singole soddisfazioni di giornata,

Relativamente al programma, sono dieci gli eventi che andranno a comporre il calendario delle MaxiDolphin Lake Garda Series 2026. Si inizierà già il 21-22 febbraio a Desenzano con il Trofeo Tridentina-Visconti e si continuerà il 21-22 marzo con il Trofeo Bianchi-Alpe del Garda, presto a Gargnano. In primavera si regaterà a Torbole per il Trofeo Santarelli (18-19 aprile) e a Gargnano per la Gentemen’s Cup (16-17 maggio).

Eventi che, oltre a garantire punti utili per la classifica generale, serviranno per preparare al meglio il Campionato Italiano Euro Cup di Malcesine (5-7 giugno) e il proseguo della stagione. I Dolphin81 torneranno in acqua a Salò per la Salò Sail Meeting (4-5 luglio) prima di trasferirsi per la Trans Benaco (25-26 luglio), prevista sulla rotta Portese-Riva del Garda. La stagione giungerà a conclusione tra estate e autunno con il Trofeo Bettoni Gorla e Centomiglia (5-6 settembre), con il Trofeo Sandro Pellegrini-Trofeo dell’Odio (27-27 settembre), entrambi in programma a Gargnano, e con il Trofeo Alta Velocità (24-25 ottobre) di Desenzano.

“Dopo un 2025 pieno di soddisfazioni, come d’altronde gli anni precedenti, il 2026 ha tutti i presupposti per fare ancora meglio. Le barche attualmente iscritte sono una trentina ed il livello degli equipaggi è sempre in crescita. Saremo impegnati quasi tutti i mesi, un evento al mese, come da calendario già in mano agli armatori e pubblicato sul sito www.dolphin81.org. Il Campionato Italiano sarà a Malcesine dal 5 al 7 giugno. Prima di questo evento, per noi molto importante, stiamo organizzando una bella serata di presentazione che dovrebbe tenersi sempre all’Hotel Piccola Vela di Desenzano. Una stagione resa possibile dal contributo del main sponsor MaxiDolphin e dai partner Hotel Piccola Vela, Abbigliamento SunStripes, Bossong, Alu4Expo” ha spiegato il presidente della Dolphin 81 International Class, Francesco Crippa.

“L’incontro organizzato dalla Classe Dolphin 81 rappresenta un segnale di grande vitalità, rivolto innanzitutto agli armatori e ai loro equipaggi che, con passione, mantengono solida un’attività caratterizzata da un livello agonistico sempre elevato. Oltre alla competizione, desidero sottolineare l’importanza della convivialità che avviene durante gli stessi incontri agonistici, elemento essenziale affinché i valori sportivi e di rispetto emergano con forza nel contesto attuale. Il Dolphin 81 dunque si conferma come uno dei monotipi più longevi e performanti del panorama internazionale. Grazie infatti alla gestione dell’Associazione, l’attività propone appuntamenti appassionanti in località che valorizzano le peculiarità di una barca semplice, affidabile e accessibile. Queste caratteristiche la rendono ideale anche per le attività formative dei Circoli Vela, favorendo un costante incremento dei praticanti e la Federazione Italiana Vela plaude a queste iniziative dedicate appunto al territorio e alle sue specificità. Questo spirito riflette pienamente la visione del progettista Ettore Santarelli e del cantiere Maxi Dolphin, che ha saputo interpretare al meglio la filosofia costruttiva” ha commentato Domenico Foschini, consigliere della Federazione Italiana Vela.

La stagione 2026 della Dolphin 81 International Class è supportata da MaxiDolphin, Bossong, Sunstripes, Alu4Express e Piccola Vela Hotel.