Concluso il secondo Meeting Nazionale di Piediluco. Bis Selva nel doppio con Bellomo

PIEDILUCO – Si è concluso a Piediluco il secondo Meeting Nazionale, disputato da venerdì a oggi con la partecipazione di 1198 atleti provenienti e 113 società. Dopo le finali riservate alle prove selettive che hanno spalancato le porte ai primi 36 azzurri per gli Europei e Mondiali Under 19 e 23, oggi sono andate in scena soprattutto le sfide con protagoniste le barche lunghe.

Marco Selva (Marina Militare) e Leonardo Bellomo (CUS Bari) firmano il doppio Senior maschile davanti a Fiamme Gialle/SC Ravenna (Marco Prati, Emanuele Palacio Cano) e SC Gavirate (Luca e Giovanni Borgonovo). Selva-Bellomo e Prati/Palacio Cano migliori equipaggi Under 23 leader davanti a SC Arolo (Andrea e Marco Frigo). Sono Stefania Gobbi (Carabinieri) ed Elena Sali (SC Bissolati) a imporsi nel doppio femminile davanti alle Under 23 Aurora Spirito (SC Gavirate) e Melissa Schincariol (SC Cernobbio) e alla SC Gavirate (Gaia Umbra Chiavini, Sara Borghi).

Seconde Under 23 Tea Fortunat (CC Saturnia) e Valentina Mascheroni (SC Menaggio), terza SC Partenio con Lisa Marie Franzese e Veronica Guida. Quattro di coppia maschile alla SC Gavirate (Rocchi, Aloe, Todeschini, Salerno) dopo aver regolato SC Ternana (Angeletti, Renzi, Graziani, Lucchetti) e CC Barion/CUS Milano (Mattana, Tamborrino, Serafino, Dolce). Ternana miglior Under 23, davanti a Flora/Bissolati (Benedusi, Mari, Benedusi, Marconi) e Arno/VVF Billi/CUS Ferrara (Galletti, Romani, Pioli, Covezzi).

Nel quattro di coppia femminile a segno SC Gavirate/Marina Militare (Paoletti, Della Bella, Prodi, De Filippi) davanti a Flora/Cavallini (Grasselli, Scolaro, Rossi, Kainlauri) e Speranza Pra’ (Beretta, Lauletta, Zini, Cambiaso). Speranza prima Under 23 davanti a SC Armida (Carriero, Garis, Carriero, Tei) e CC Barion/CC Irno (Biscardi, Iannicelli, Gatto, Galiandro). Otto maschile al CC Saturnia (Cecotti, Trevisan, Blasig, Mitrovic, Saban, Ferrio, Zanella, Benvenuto, tim. Pianella) con buon margine su SC Pescate (Pogliani, Sandrini, Gianesin, Soldo, Riccelli, Festorazzi, Colombo, Re, tim. Doni) e su SC Sampierdarenesi/Pontedera/Menaggio/Monate/Caprera/Roma (Strazzulla, Strazzulla, Del Corso, Gilardoni, Binda, Piscia, Vasconi, Cagnassone, tim. Bonalumi).

Tra gli Under 23 spicca il quattro senza maschile Fiamme Oro/SC Sampierdarenesi/SC Lario/SC Cerea con Cappagli, Zuccalà, Falossi e Paoli. Argento per Rowing Club Genovese/SC Firenze (Pozzobon, Treccani, Bordo, Mancuso) e bronzo SC Limite/SC Sampierdarenesi (Borlenghi, Laganà, Sostegni, Schirinzi). Bene anche il quattro senza femminile SC Caprera/Marina Militare/Tirrenia Todaro (Sciattella, Lisi, Canale, Ravizza) con il successo su Carabinieri/Aniene/Pontedera (Glingler, Monaci, Marconcini, Orsetti) e SC Varese (Arianna ed Emma Tosi, Calabrese, Monteggia).

Tra i Pesi Leggeri affermazione per il doppio Rowing Club Genovese/Ospedalieri Treviso (Elio Colombrino, Edoardo Maria Barabino) davanti a Vittorino/Speranza (Davide Campanini, Dario Guerra) e RSC Cerea (Riccardo Scotti, Michele Ferraro). Vittoria per il doppio SC Moltrasio/SC Gavirate di Giulia Grandi e Lara Bernardinello davanti a SC Padova/SC Sile (Francesca Speranzon, Chiara Cobalchini) e CC Barion (Alessandra Quaranta, Chiara Tamborrino).

Foto (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): in alto il podio del doppio maschile, in basso quello del doppio femminile