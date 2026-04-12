La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita regala emozioni

I Trofei Zanutta Line Honour vanno a Forever K in Xtutti e ad Hauraki in X2. Tutti i vincitori delle classi Rating e Open

Va in archivio una bellissima edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Zanutta, Darsena dell’Orologio e Comune di Caorle.

Partiti ieri alle ore 9.00 dal lungomare di Caorle in direzione Grado-Pirano, le 71 imbarcazioni iscritte alla prima regata offshore di stagione, hanno incontrato lungo il percorso clima mite e venti leggeri e costanti, che hanno permesso ad oltre il 90% della flotta di completare la regata entro il tempo limite.

La prima imbarcazione a tagliare il traguardo sabato 11 aprile alle ore 23.31.40 è stata Forever K, Cookson 50 di Claudio Bernoni, che si aggiudica il Trofeo Zanutta Line Honour Xtutti e il podio ORC. Soddisfatto l’armatore che commenta “Forever K ha iniziato bene la stagione, grazie all’ottimo lavoro dell’equipaggio che ha dimostrato ancora una volta di lavorare con impegno, capacità e soprattutto tanta passione! Abbiamo fatto una partenza liberi in boa, che ci ha permesso di prendere una buona velocità per distaccarci dal gruppo. Nelle ore successive abbiamo avuto un vento abbastanza costante anche se leggero, fino al ritorno a Grado, dove l’intensità del vento è drasticamente calata e non è stato facile mantenere la rotta di avvicinamento. Intorno alle 22:30 il vento ha ripreso a soffiare e ci ha permesso di percorrere le ultime miglia con una buona velocità, fino al traguardo.”.

Secondi al traguardo Stefano Novello e compagni sul Farr400 Mecube e terzi alle 01:59:39 di domenica 12 aprile Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki, che si aggiudicano la vittoria del Trofeo Zanutta Line Honour X2 precedendo di pochi minuti l’XP50 Oryx di Paolo Bevilacqua-Michele Toffano con il quale avevano ingaggiato un appassionante match-race fin dai primi bordi “Siamo molto felici di questa regata, corsa con vento leggero e resa ancora più tecnica da continui buchi d’aria che, in più occasioni, hanno ricompattato la flotta. A bordo, la sintonia tra noi e con la nostra Hauraki è stata al massimo per tutta la prova. Le regate X2 sono sempre entusiasmanti e anche quest’anno abbiamo trovato avversari di livello per un confronto che non aveva un esito scontato.”

La vittoria Overall in ORC X2 e B va a Demon-X di Nicola Borgatello-Daniele Lombardo, felici per il promettente avvio di stagione “La regata è stata estremamente combattuta fin dalle prime fasi. Grazie a un’ottima partenza ci siamo trovati subito fianco a fianco con imbarcazioni più grandi e veloci, situazione impegnativa ma allo stesso tempo stimolante. Il percorso si è rivelato tecnico e le condizioni di vento leggero hanno reso ogni scelta ancora più determinante. Regatare in due richiede grande sintonia, ci conosciamo da molto e siamo felici di condividere questo risultato.”.

Il successo nella nuova classifica ORC X2 Mixed va a Baby Cartouche, IMX-38 dei ravennati Irene Bezzi-Sergio Blosi, in classe C a X-Lady di Luca Barozzi-Vincenzo Bonaguri.

Nella ORC Xtutti B si impone Mecube di Stefano Novello e nella C Oxygen di Andrea Gozo.

Nelle Classi Open la vittoria va a Irina di Maurizio Guglielmo nella Xtutti, quinti al traguardo alle 02:21, mentre nella X2 a Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco arrivati alle 02:44.

Tra i Mini primeggiano i veterani Carlo Scalmana-Stefano Paltrinieri con Brunilda, che tagliano la linea d’arrivo alle 05:42.

Ultimi al traguardo alle 09:10:02 Yak, Mini650 di Luca Stivani-Nicola Gallo, vincitori del Trofeo Soligo Never Give Up che celebra la tenacia e la marineria.

Le premiazioni si sono tenute alle ore 15.00 presso il Centro Civico cittadino alla pfresenza dell’Assesore allo Sport Mattia Munerotto che ha dato l’appuntamento alle prossime regate del Trofeo Caorle X2 XTutti: La Duecento (1-3 maggio), cui seguiranno La Cinquecento (31 maggio-6 giugno) e La Cinquanta (25-26 ottobre).

Main Sponsor de La Ottanta è Zanutta, azienda leader nell’edilizia, ferramenta e termoidraulica con oltre 60 punti vendita in Nord Italia, che ha fatto di innovazione, tecnologia, qualità del servizio ma, soprattutto costante dedizione al cliente, la sua mission.

Official Sponsor sono Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli di attrezzature per il piano di coperta di imbarcazioni a vela dai 30 ai 140 piedi.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Cantina Colli del Soligo, nasce nel 1957 a Pieve di Soligo e oggi riunisce circa 600 viticoltori uniti dalla stessa passione: creare vini di qualità, soprattutto Prosecco, espressione autentica di un territorio unico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Technical Partner 2026 sono Dial Bevande e Trim per le previsioni meteo.

Classifiche e arrivi: cnsm.org.

FOTO La Ottanta 2026: Giovanni Tesei/CNSM