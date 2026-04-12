Rowdy di Richard Witzel vince la prima tappa della J/70 Cup 2026

Marina di Scarlino – Iniziata in sordina a causa di un OCS rimediato nella terza prova, la partecipazione degli americani di Rowdy alla prima tappa della J/70 Cup 2026 si è rivelata un successo. Tanto ieri, quanto oggi, il team di Richard Witzel ha marcato il passo, recuperando punti e posizioni sino a segnalarsi come il vincitore assoluto della frazione organizzata da J/70 Italian Class in collaborazione con lo Yacht Club Toscana.

Conclusasi con un totale di otto prove valide, a conferma delle ben note qualità del campo di regata toscano e delle capacità degli Ufficiali di Regata coordinati da Claudio Tosi, l’evento ha visto il vincitore della J/70 Cup 2024 risolvere la pratica nel corso della giornata conclusiva, iniziata con ritardo per attendere lo stendersi della brezza. Una volta tra le boe il team di Witzel ha regolato un ottimo gSpot di Matteo Marenghi Vaselli, sempre sugli scudi dopo la vittoria alla Primo Cup di Montecarlo e finito a un punto dal battistrada, e J-Curve di Mauro Roversi, altro grande interprete della classe.

A completare la top five di questa frazione che ha contato sulla partecipazione di una ventina di equipaggi e che è passata in archivio con il completamento del programma, sono stati T.One di Manfredo Toninelli e White Hawk di Gianfranco Noè, risultato migliore tra i Corinthian. Successi tra i OnePro per JB Sailing Team del presidente della J/70 Italian Class Federico Siragna mentre tra i MixedPlus c’è stata gloria per Piccinina di Stefano Roberti.

La frazione si è chiusa con la cerimonia di premiazione svolta presso la clubhouse dello Yacht Club Toscana, abile ospite della manifestazione.

J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gottifredi Maffioli e Gin Vento.

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