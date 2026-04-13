A LESA “IL RITORNO DELLO SNIPE SUL VERBANO”

Maccagno, lago Maggiore– Mancano poco più di due mesi al Campionato Italiano-European Trophy Sailing Circuit della classe Snipe che si disputerà sul lago Maggiore dal 10 al 14 giugno con l’organizzazione dell’Unione Velica Maccagno. Nel frattempo continua alacremente il lavoro di preparazione dell’evento tricolore ed è anche iniziata l’attività agonistica della stagione 2026.

Recentemente a Lesa, sponda piemontese del Verbano, si è aperta ufficialmente la stagione agonistica 2026 della XV zona FIV con la disputa della 3a edizione della manifestazione denominata “Il ritorno dello Snipe sul Verbano”, regata per l’assegnazione del Trofeo Manlio Zucchi – Campionato Laghi.

Ottima la partecipazione con una flotta di una quindicina di equipaggi – di cui 5 new entry per la classe – segnale della vitalità della classe nella zona FIV che comprende Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Un vento leggero d’inverna – il tipico vento termico pomeridiano da sud sul lago Maggiore – ha permesso di portare a termine tre manche, in un fine settimana caratterizzato dal potente vento di maggiore che nei giorni precedenti aveva spazzato il lago con raffiche che hanno ampiamente superato i 40 nodi di intensità.

La classifica di questo primo appuntamento stagionale ha visto primeggiare l’equipaggio luinese composto da Enrico Negri e Paolo Mereghetti (parziali 1-2-3) che ha preceduto Conelli/Reale e Locati/Ghiringhelli (primi nella manche conclusiva) rispettivamente al secondo e terzo posto. La seonda manche è stata appannaggio del team Molla/Lovisolo.

Grande è l’attesa per il campionato Italiano di Maccagno in cui verrà anche assegnato il Trofeo Ezio Braga al miglior equipaggio appartenente alla flotta Orta Maggiore Ceresio.

Il Campionato Italiano Snipe 2026 si svolgerà con il patrocinio patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con la collaborazione del Circolo Velico Porto Ceresio e con il contributo di : CISAL RUBINETTERIA, MAS MARINE, OLIMPIC SAILS, NUNCAS MARINE, GOTTIFREDI MAFFIOLI, ALCEA VERNICI.

Nella foto i vincitori Enrico Negri e Paolo Mereghetti