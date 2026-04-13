Il Diporto Velico Veneziano e la Compagnia della Vela inaugurano la nuova stagione con la veleggiata di apertura

VENEZIA – Domonica 12 aprile il Diporto Velico Veneziano e la Compagnia della Vela hanno ufficialmente inaugurato la stagione velica 2026 con la tradizionale veleggiata di apertura. Una flotta di oltre trenta imbarcazioni ha animato il campo di regata posizionato nelle acque antistanti il Lido di Venezia, dando vita a uno spettacolo suggestivo tra mare e laguna.

La partenza è stata data alle ore 11:00, con un percorso a triangolo tra boe posizionate nel tratto di mare di fronte al Lido, dove vento e condizioni meteo hanno accompagnato gli equipaggi lungo tutta la prova.

Tra i soci del Diporto Velico Veneziano, a tagliare per primo la linea del traguardo è stato Ciao Bei di Dolcetta Michele, davanti ad Ali del Mare di Belli Alberto e Safira di Zanin Dino. Le vittorie di classe sono andate rispettivamente a Zakar di Borgato Nicolò in classe Bravo, a Veline di Michele Maturi in classe Delta, a Ciao Bei di Dolcetta Michele in classe Echo e ad Ali del Mare di Belli Alberto in classe Fox-Trot

Per la Compagnia della Vela la vittoria overall della regata sociale è andata è andata a Greta 2 di Stefano Zanchi che ha preceduto Furia buia di Jacopo Longo e l’ SB20 nr.6 di Luigi Nonino. Le vittorie di classe sono andare nella classe Alfa a F uria Buia di Jacopo Longo, nella classe Bravo a Greta2 di Stefano Zanchi, nella classe Charlie a Sunflower II di Enrico dal Pont.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale nelle rispettive sedi.