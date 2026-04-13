MADDALENA SPANU È VICE CAMPIONESSA EUROPEA FORMULA WING

Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, è Vice Campionessa Europea Formula Wing

Napoli-Si è concluso ieri il Campionato Europeo Formula Wing a Napoli, giornata in cui, a causa della mancanza di vento, non è stato possibile disputare la Medal Series in programma lasciando così la classifica immutata rispetto ai giorni precedenti. Maddalena Spanu, atleta Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, chiude come Vice Campionessa Europea Formula Wing, in seconda posizione, dietro alla francese Vaina Picot che ha conquistato il titolo di Campionessa Europea Formula Wing. Completa il podio Kylie Belloeuvre, al terzo posto.

“È stata una settimana veramente impegnativa, sia dal punto di vista delle performance che a livello mentale. Affrontare le prove in condizioni di vento molto leggero è stato particolarmente sfidante e riuscire a mantenere la concentrazione per sfruttare ogni metro in mare al meglio si è rivelato fondamentale. Certamente il mio desiderio era quello di scendere in acqua oggi e riconquistare il titolo vinto lo scorso anno, purtroppo non ci sono state le condizioni per disputare le prove e questo fa parte del gioco. Sono consapevole di aver fatto del mio meglio senza lasciare niente di intentato, questo secondo posto per me rappresenta un ottimo risultato.” Il commento di Maddalena Spanu a conclusione dell’evento.

Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra dello YCCS, è Vice Campionessa Europea Formula Wing

Il Campionato Europeo Formula Wing, in programma dall’8 aprile, è stato caratterizzato da condizioni meteo al limite, con un vento termico leggero che ha oscillato tra i 6 nodi e mezzo fino ad un massimo di 10/12 nodi durante il corso dei cinque giorni della competizione consentendo di disputare un totale di 12 prove.

La prima giornata ha visto i partecipanti affrontare 4 long distance race, la partenza con la formula “rabbit start” è stata spettacolare con un centinaio di riders – tra flotta maschile e femminile – che hanno colorato lo specchio d’acqua di fronte a Castel dell’Ovo. Nella seconda giornata è stato possibile completare 3 short distance race nella prima sessione, successivamente nel tardo pomeriggio, con il vento al limite, è stata svolta una sola prova per la flotta delle donne in cui 4 atlete su 21 presenti sono riuscite a tagliare il traguardo. Il terzo giorno ha visto lo svolgimento di 3 ulteriori prove mentre ieri (11 aprile ndr) è stato possibile portare a termine solo una prova prima che il vento calasse fino a 5 nodi rendendo impossibile il proseguimento del programma di regate.

Nonostante le varie difficoltà, Maddalena è riuscita comunque a restare saldamente al secondo posto, posizione che le ha consentito l’accesso diretto alla finale insieme alla prima in classifica, Vaina Picot. Nella giornata odierna (12 aprile ndr), già dal primo briefing mattutino delle 12.30, le previsioni non sembravano favorevoli, si è atteso fino alle ore 16.00 prima di annunciare l’annullamento delle prove previste. La classifica generale è rimasta invariata con la francese Vaina Picot al primo posto, seconda Maddalena seguita dall’altra francese Kylie Belloeuvre, terza classificata.

Lo YCCS si congratula con Maddalena per l’ottimo risultato conseguito.

Il prossimo appuntamento sportivo nel calendario dell’atleta Young Azzurra sarà la Defi Wing, considerato uno degli eventi di riferimento nel mondo del windsurf, in programma a Gruissan, in Francia, dall’11 al 13 maggio.



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