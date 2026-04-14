Il J24 Botta Dritta mantiene il comando del Campionato Sociale 2026 a Olbia

Prosegue con successo la stagione 2026 della Flotta sarda J24 che sarà suddivisa in due parti: la prima con il Campionato Sociale (quattro tappe da febbraio a maggio) e la seconda con il Campionato Zonale (quattro giornate tra ottobre e novembre).

Il 14 e 15 novembre la LNI e il Golfo di Olbia ospiteranno anche la Regata Nazionale, manche conclusiva del Circuito Nazionale J24.

Olbia– Conclusa con successo anche la terza tappa del Circuito Zonale J24 2026, organizzata dalla sezione di Olbia della Lega Navale Italiana con la nuova formula che prevede di mantenere in un’unica sede tutte le regate della Classe: un format concordato tra armatori ed equipaggi che sta riscuotendo grande successo e che rende semplice la gestione logistica e che coinciderà anche con il Campionato Sardo e la tappa del circuito nazionale di autunno.

Una giornata grigia che minacciava pioggia ha comunque consentito lo svolgimento di tre ottime prove regolari con un vento leggero intorno ai 5 nodi mai andato oltre i sette.

Ottima anche la prestazione dell’Ufficiale di Regata Salvatore Corda che dopo un primo importante salto di vento è poi riuscito a gestire perfettamente le operazioni di partenza e di gestione del campo coadiuvato dall’armatore della

barca comitato Lorenzo Piazza e dall’irrinunciabile posa boe Riccardo Pirina preciso e rapido in ogni movimento.

Col vento assestatosi da 70 gradi è partita la prima prova vinta da Botta Dritta (Mariolino Di Fraia, Camillo Di Fraia, Ezio Diana, Filippo Morosi, Andrea Tirotto) che ha condotto la regata dall’inizio alla fine, seguito da Vigne Surrau (Aurelio Bini Evero Nicolini Pietro Alvisa, Danilo Deiana Mauro Pisanu) che all’ultima boa di poppa è riuscito a sopravanzare Sardares (Salvatore Orecchioni, Tonino Chessa, Luca Pirina, Massimo Cucciari, Alessio Stacconeddu) con un magistrale attacco da sottovento e qualche titubanza degli avversari.

La seconda prova, invece, è stata vinta senza discussione da Vigne Surrau seguito da Botta Dritta che, quarto alla prima bolina, ha poi avuto la capacità di recuperare due posizioni compreso Aria (Marco Frulio, Dario Marabini, Roberto Carzedda, Rachele Murgia, Marco Addis) giunto infine terzo.

Ed infine, anche la terza ed ultima regata di giornata è stata vinta da Vigne Surrau seguito ancora da Botta Dritta e da Aria solido al terzo gradino del podio.

“Tre prove che hanno messo in luce soprattutto le abilità tattiche degli equipaggi chiamati a destreggiarsi tra la scelta del lato, mai sempre chiara, il moto ondoso che poteva dare qualche spinta in poppa soprattutto sulle mura a sinistra e le piccole accelerazioni del vento di uno due nodi, condizioni che potevano consentire alle barche di scambiarsi la posizione in poche decine di metri e rendere la competizione sempre viva e combattuta.- ha commentato Andrea Tirotto -Insomma c’è stato di che divertirsi ed il campo di Pittulongu ha dimostrando di essere un elemento equilibratore delle forze in gioco.

Da rilevare la presenza di forze fresche nell’equipaggio di Aria, in quello di Sardares e l’ingresso di un equipaggio di ulteriori sei giovanissimi (Edoardo Giò Spano, Nicola Usai, Luca Congiu, Tommaso Corso, Raffaele Murgia, Angelo Salis) alla prima uscita con il J24 New Mollica armato da Giorgio Spano che ha consentito ai ragazzi di iniziare a familiarizzare con la barca. Speriamo che, al di la dei risultato, siano rimasti colpiti dal livello trovato e che siano divertiti: sarà compito di tutti, con consigli e supporto, fare in modo che rimangano della partita.

Peccato per l’assenza di Gianluca Manca e della sua 12.1 che sappiamo impegnato nell’organizzazione della Sardinia Race, regata non stop intorno alla Sardegna in programma dal 29 maggio. Tutti contenti in acqua e intorno al tavolo per la spaghettata finale con la testa alla prossima tappa in programma il 3 maggio.”

La classifica generale del Campionato Sociale J24 dopo nove prove e uno scarto vede sempre in testa con 12 punti Ita 460 Botta Dritta (LNI Maddalena,1,5,1,1,2,2,1,2,29 i parziali), seguito a 15 da Ita 405 Vigne Surrau (Club Nautico Arzachena, 2,3,4,4,1,1,2,1,1) e da Ita 318 Sardares (CNArzachena,3,1,2,3,5,3,3,4,5) terzo a 24 punti parimerito con Ita 443 Aria del Capo Flotta e Consigliere della Classe Italiana J24 Marco Frulio (LNI Olbia, 5,2,3,2,3,4,4,3,3) in gran recupero.

Più distaccati Ita 396 Molara di Federico Manconi a 41 punti, Ita 289 Glicerina con Nicola Usai al timone a 52, Ita 404 12,1 timoniere Gianluca Manca a 59 e i ragazzi di Ita 502 New Mollica appena entrati in classifica.

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