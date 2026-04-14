La Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti da appuntamento al 2027

La scelta legata alla volontà di proporre un’edizione ancora più significativa in occasione dei 70 anni dalla fondazione del Club Nautico Versilia, con un format rinnovato e una partecipazione più ampia. Il rinvio consentirà inoltre il completamento degli interventi in corso all’imboccatura del porto di Viareggio che permetteranno condizioni di maggiore sicurezza e accessibilità anche per le imbarcazioni di grandi dimensioni.

Viareggio– In vista del coinvolgente programma di iniziative per celebrare il prossimo anno i 70 anni dalla fondazione, il Club Nautico Versilia ha deciso di rinviare al 2027 la prossima edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio – Trofeo Angelo Moratti la regata che ha portato la Vela sulla rotta dell’epica gara internazionale offshore di Motonautica, rispettando l’ecosistema del tratto di mare coinvolto.

La decisione nasce non solo dalla volontà di proporre, proprio in occasione dell’importante anniversario del Club, un’edizione ancora più completa e significativa, con un format rinnovato e una partecipazione più ampia, ma anche di beneficiare del completamento degli importanti interventi attualmente in corso all’imboccatura del porto di Viareggio -tra i quali il completamento del nuovo sabbiodotto e le opere di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza- e la realizzazione della nuova piazza Palombari dell’Artiglio.

Tali lavori, seguiti con grande attenzione dall’Autorità Portuale Regionale Toscana che sta profondendo il massimo impegno per la loro realizzazione, permetteranno infatti una partecipazione più ampia alla VBV anche da parte delle imbarcazioni di maggiori dimensioni.

In attesa di accogliere un numero ancora più elevato di regatanti e pubblico, il Club Nautico Versilia ringrazia il Comune di Viareggio, i partner, gli armatori, gli equipaggi e tutti coloro che hanno contribuito al successo delle precedenti edizioni, dando appuntamento al 2027 per una VBV ancora più ambiziosa e spettacolare, pronta ad accogliere i grandi protagonisti del panorama velico internazionale.

In questi quattro anni la manifestazione che unisce sport, sostenibilità, tradizione e innovazione, ha riportato sul territorio, da sempre votato al mare e alla nautica, un evento sportivo, di caratura internazionale, riscuotendo l’interesse di professionisti, appassionati e pubblico.

L’edizione 2027 continuerà a distinguersi per l’attenzione all’ambiente marino, confermando il proprio impegno verso una nautica sempre più responsabile, ma offrirà ancora più spettacolo in mare tra la Versilia e la Corsica e nel VillaggioOspitalità allestito sulla banchina del Club Nautico Versilia, confermandosi fra gli appuntamenti più glamour dell’estate viareggina.