Trentanove azzurri e azzurre per il 40° Memorial d’Aloja

ROMA – Saranno trentanove le vogatrici e i vogatori della Nazionale che nelle acque del lago di Piediluco, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, affronteranno il 40° Memorial Paolo d’Aloja, primo appuntamento della stagione internazionale 2026. Il Direttore Tecnico Antonio Colamonici, per il battesimo annuale, sceglie Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia), Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino),

Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (Fiamme Oro/Canoa S. Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (Carabinieri/SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Riccardo Peretti (SC Gavirate), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Davide Verità (Marina Militare/SC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro). Le formazioni in gara al Memorial d’Aloja saranno ufficializzate la prossima settimana.

La Nazionale sarà in raduno a Piediluco a partire da lunedì 20 aprile insieme al DT Antonio Colamonici, ai tecnici Vittorio Altobelli, Giovanni Sorrentino, Stefano Fraquelli, Livio La Padula, Andrea Caianiello, Riccardo Ricci e Giandomenico Chiarelli. Lo staff medico sarà composto dal medico Nicola Pucci, dagli osteopati Luca Tranquilli e Marcello Marasco, dai fisioterapisti Emiliano De Paolis e Sergio Forte.

nella foto (ph Canottaggio.org/Julia Kowacic): il due senza femminile Alice Codato-Laura Meriano