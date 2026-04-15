A Fano da venerdì a domenica la seconda tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint con 19 nazioni rappresentate

ROMA– Il Trofeo Filippi di beach sprint è pronto a vivere a Fano la sua seconda tappa grazie all’impegno organizzativo del Club Nautico Fanese, al coordinamento della Federazione Italiana Canottaggio, al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Fano e al grande supporto di Filippi Boats.

Saranno 61 i sodalizi in acqua, da venerdì 17 a domenica 19 aprile, con 285 uomini e donne in gara per un totale di 326 equipaggi pronti a giocarsi le medaglie. Ben 19 i paesi rappresentati, con l’Italia. Un record per una singola tappa del Trofeo Filippi, reso possibile dalle presenze di Austria, Canada, Croazia, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Svizzera, Svezia e Usa. A livello di atleti e atlete al seguito, primeggiano gli specialisti del Peloro Rowing con 25 elementi iscritti, davanti ai 21 della LNI Barletta e ai 15 della SC Padova. Tra le nazionali invece spiccano Austria ed Egitto, entrambe presenti con una squadra di 13 beach sprinter. Per numero di equipaggi si mette in evidenza ancora una volta il Peloro Rowing con 30 barche allo start, mentre sono 17 quelle di Egitto e LNI Barletta e 16 invece per l’Austria.

Dopo il primo atto di Mondello, saranno tanti i protagonisti che torneranno in acqua per giocarsi le proprie carte su scala internazionale. Gli occhi sono naturalmente su chi è riuscito a salire sul podio nella tappa siciliana del Trofeo, a partire dal singolo Senior femminile, dove l’azzurra Federica Cesarini (Fiamme Oro-Gavirate) sarà la sola in gara delle prime tre in graduatoria, essendo assenti sia la prima che la terza classificata, ovvero l’austriaca Magdalena Lobnig e la spagnola Teresa Diaz Moreno. In gara in questa specialità troviamo anche le altre due azzurre attualmente in raduno a Fano con la Nazionale beach sprint, ovvero Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) e Ilaria Bavazzano (CS Urania), rispettivamente sesta e nona – a pari merito con molte altre atlete – nella classifica parziale.

Nel singolo Senior, a Mondello il podio fu monopolizzato dalla Spagna con Salas Cordoba, Martin e Miramon Quiroga, tutti assenti a Fano mentre sarà regolarmente in gara l’azzurro Gabriele Loconsole (CUS Bari), quarto al momento in classifica generale. Anche qui, regolarmente in gara gli altri due beach sprinter azzurri al momento in raduno sulla spiaggia marchigiana, ovvero Lucio Fugazzotto (Fiamme Gialle-Peloro Rowing), quinto in classifica a ridosso di Loconsole, e Federico Ceccarino (Fiamme Gialle-CC Napoli), nono a pari merito con altri sculler.

Nel doppio Senior misto, anche qui assenti i primi e i terzi della graduatoria, ovvero i lituani Jancionis e Kazlauskaite e gli spagnoli Felipe Garcia e Delgado Marquez, mentre saranno regolarmente presenti gli austriaci attualmente secondi in graduatoria, Leopold Wiesinger e Chiara Halama. Al momento il primo armo italiano presente in questa classifica del Trofeo Filippi è quello di Arianna Noseda (Fiamme Rosse-SC Lario) e Federico Garibaldi (SC Santo Stefano al Mare), settimo nella generale. In gara anche qui tutti e sei gli azzurri, con le seguenti combinazioni: Ceccarino/Cesarini, titolari della specialità lo scorso anno alle World Rowing Beach Sprint Finals di Antalya (Turchia), Fugazzotto/Zerboni e Loconsole/Bavazzano.

Finestra sugli Under 19. Il singolo femminile a Mondello è stato dominato dalle atlete italiane con la prima posizione di Carlotta Savona (CS Urania), la seconda di Silvia Messina (Peloro Rowing) e la terza di Martina Vincenzi (SC Arolo), tutte e tre nuovamente presenti alla seconda tappa del Trofeo a Fano. Nel singolo maschile invece alla luce della prova siciliana la classifica vede al momento in testa l’azzurrino Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing, terzo nel doppio maschile U19 ai Mondiali del 2025) davanti al ceco Lukas Krizek e all’egiziano Yousef Morsy, e tutti e tre si ritroveranno in gara a Fano. A chiudere, il doppio misto. La classifica è momentaneamente guidata dai cechi Kasik e Bitternova sui connazionali Krizek e Zavadilova e sui polacchi Kusmider e Borysewicz, tutti e tre equipaggi assenti a Fano. Nella tappa di Mondello, non c’erano barche italiane in gara, mentre invece a Fano scenderà in acqua il doppio mix del Peloro Rowing dei già citati azzurrini Sciavicco Fasano e Messina.

Le gare si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì e nelle giornate di sabato e domenica.