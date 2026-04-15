Per Michele Regolo ed Edoardo Natucci è buona la prima al Campionato di Primavera Star

Una decina di equipaggi di livello tecnico in acqua a Viareggio per la prima tappa del Circuito organizzato dalla Società Velica Viareggina.

Prossimo appuntamento con il sodalizio presieduto da Paolo Insom e con la seconda manche, il 26 aprile.

A Napoli dal 17 al 19 aprile al Campionato XIV Distretto, Viareggio sarà rappresentata da cinque equipaggi e dal Presidente del Comitato di Regata.

Viareggio– L’olimpionico marchigiano e già campione europeo Laser Michele Regolo ed Edoardo Natucci (CVPortociv. 4 punti, 1,3 parziali) su Ita 8516 Gemmasofia II si sono aggiudicati la prima tappa del Campionato di Primavera, la manifestazione organizzata su delega Fiv dalla Società Velica Viareggina, in collaborazione con il Club Nautico Versilia e riservata alla Classe Star sulla quale si cimentano i migliori velisti di sempre.

In seconda posizione i fuoriclasse di casa Ennio Buonomo e Daniele Bresciano su Ita 8344 Tambu (SVV, 5 punti, 3,2) e in terza Marco Viti con Alessandro Cattaneo su Ita 8597 Gemmasofia (SVV, 6 punti, 5,1).

Ottimo, come sempre, il lavoro svolto dal Comitato di Regata, presieduto da Silvio Dell’Innocenti con l’Ammiraglio Raffaele Cerretini e il Nostromo Daniele Celot posaboe.

Nella giornata di domenica, una decina di equipaggi di livello tecnico hanno portato a termine due regate: la prima caratterizzata da vento sui 6/7 nodi e la seconda da insidiosi e continui salti di intensità e direzione del vento.

“Grazie Silvio e un saluto a tutta la flotta Viareggina, un pò mi ci sento parte anche io dopo questo inverno.- ha commentato il civitanovese Michele Regolo, olimpionico a Londra 2012 nel singolo Laser e sempre protagonista anche nell’Altura grazie alla preziosa presenza su barche di punta del circuito di regate in Mediterraneo -Uno speciale grazie anche a Marco Viti per averci fatto usare la sua splendida GemmaSofia 8516. In bocca al lupo a tutti per Napoli ed il resto della stagione.”

Fra pochi giorni, infatti, si svolgerà il Campionato XIV Distretto (Italia-Grecia) Classe Star 2026 in programma dal 17 al 19 aprile nello splendido golfo partenopeo (www.racingrulesofsailing.org/documents/13979/event).

Al prestigioso Campionato, organizzato dal Circolo Canottieri Napoli e articolato su sei prove complessivamente, saranno presenti ben cinque equipaggi viareggini: Enrico Chieffi con a prua il campione di casa Nando Colannino, il campione di Distretto Piero Poggi con Davide Mugnaini, Marco Viti con Alessandro Cattaneo, Graziano Bonanno con Giovanni Giorguli e il Presidente della SVViareggina Paolo Insom con Massimo Canali. Anche il Presidente del Comitato di Regata sarà un viareggino: Silvio Dell’Innocenti, prescelto dalla Classe Star come giudice nazionale.

Prossimo appuntamento con la Società Velica Viareggina e la Classe Star è fissato per domenica 26 aprile, con la seconda manche del Campionato di Primavera che si concluderà nella giornata del 28 giugno.

Nell’intenso calendario agonistico 2026 della SVV, oltre al Campionato di Flotta, al Trofeo Burlamacco, al Trofeo Darling Star, alla Coppa di Pasqua e al Campionato di Primavera, sono in programma il Trofeo Gemmasofia (16-17 maggio), il Trofeo Seven Stars (6-7 giugno), il LXII Trofeo Internazionale Emilio Benetti Historical Event ISCYRA (12-14 giugno), il Campionato d’Autunno (12 e 26 luglio, 6 e 20 settembre), il Trofeo di Mezza Estate (14 agosto), il Trofeo Bizzosa (3-4 ottobre), e il Campionato d’Inverno (1, 15 e 29 novembre e 13 dicembre).

Obiettivo prioritario anche per il 2026 resta comunque la promozione della Star tra i velisti Under 30, iniziativa che punta a rendere Viareggio -che già ospita una delle più importanti Flotte Star di tutto il mondo, seconda soltanto come numero di Star alla Flotta di Miami in Florida- il punto di riferimento per i giovani equipaggi per i quali il sodalizio presieduto da Paolo Insom mette a disposizione inviti, agevolazioni, imbarcazioni e iniziative dedicate.