Al via il Circuito Nazionale 24: appuntamento a Marina di Carrara con la Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli

Il Circuito dopo dieci tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24. Ad organizzare la manche d’apertura il CNM di Carrara con il Capo Flotta J24 del Golfo dei Poeti Francesco Nucara, vincitore della passata edizione del Trofeo Challenge Perpetuo istituito in ricordo del Presidente prematuramente scomparso.

Marina di Carrara-A pochi giorni dalla tappa d’apertura dell’edizione 2026 del Circuito Nazionale J24 -la Regata Nazionale valida anche come Trofeo Nino Menchelli in programma questo fine settimana nelle acque di Marina di Carrara-, sono già una ventina (Armageddon, Bruschetta, Capitan Nemo, Cucuia, Dumbo, Euterpe, Five for fighting, Furio, Jamaica, Kaster, La Possente, La Superba, Magica Fata, Mollicona, Ninja, Paco, Percinque, Pilgrim, Razorbill, Tatanka) i J24 iscritti e pronti a dare spettacolo.

Ad organizzare con il Club Nautico Marina di Carrara e su delega Fiv, la prima delle dieci imperdibili manche che quest’anno verranno proposte nelle più belle località italiane da aprile a novembre e che, al termine, assegneranno come sempre il Trofeo Francesco Ciccolo e il Trofeo miglior Timoniere-Armatore J24, è il Capo Flotta del Golfo dei Poeti Francesco Nucara, vincitore della passata edizione del Trofeo Challenge Perpetuo istituito in ricordo del Presidente prematuramente scomparso.

Dopo un bellissimo testa a testa fino all’ultima regata (decisiva la tappa sarda di Olbia) con Bruschetta Guastafeste, Ita 438 Rabbit Toio armato dal viareggino Francesco Nucara e timonato da Fabio Ascoli è, infatti, riuscito ad aggiudicarsi l’ambito Trofeo riservato al primo classificato conteggiando tutte le prove senza gli scarti, interrompendo così la serie di vittorie nelle passate edizioni del campione tricolore La Superba timonato da Ignazio Bonanno (SVMM). La classifica finale 2025 si era chiusa con Rabbit Toio a 215 punti, Ita 469 Bruschetta Guastafeste armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia e timonato da Pierluigi Puthod a 210 e Ita 416 La Superba a 197, seguiti da Jamaica di Pietro Diamanti (151) e da Kaster di Federica Cattarozzi (144).

Il Trofeo J24 miglior Timoniere-Armatore 2025 (assegnato sulle migliori quattro prove disputate) è invece, andato al vincitore delle passate edizioni Ita 212 Jamaica del Consigliere della Classe J24 Pietro Diamanti (151) seguito da Ita 432 Kaster di Federica Cattarozzi (130), Ita 476 Dejavù di Ruggero Spreafico (117), Ita 304 Five for Fighting di Eugenia De Giacomo (91) e Ita 487 American Passage di Paolo Rinaldi (82,5).

“E’ stata una stagione bellissima, avvincente fino all’ultima tappa con molti giovani di nuovo presenti sui campi di regata.- aveva commentato Nucara -Dopo il Campionato Italiano abbiamo cercato di portare a bordo almeno un tesserato Under 25 riuscendo fino in fondo a mantenere l’impegno preso, tanto che alla fine dell’anno siamo riusciti a realizzare la formazione del primo equipaggio tutto Under 25 a Carrara ed un secondo ulteriore per la prima tappa di quest’anno… grazie anche a Massimo Frigerio e Pietro Diamanti in collaborazione con il Club Nautico di Marina di Carrara.

Il sogno sarà vedere la formazione, a cui stiamo lavorando, di un equipaggio rosa tutto al femminile per i mondiali del 2028 che si terranno in Italia. Ringrazio anche Paolo Boero e Fabio Ascoli per quanto fatto insieme a Rabbit, TOIO, Olimpic Sails e tutti coloro con i quali nella stagione 2025 abbiamo regatato accanto in barca e anche gli Amici avversari in acqua… ad maiora! Non vedo l’ora di ritrovare presto tutti in mare per la prima tappa del nuovo bellissimo circuito 2026 che vedrà la presenza anche della Puglia ad ospitarci per 10 splendide tappe in giro per l’Italia.”

La Flotta italiana del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al mondo è pronta quindi per ripartire con il suo Circuito Nazionale. Primo imperdibile appuntamento con il Circuito Nazionale J24 è quindi questo fine settimana con la Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli (coeff. 2) al Club Nautico Marina di Carrara. Sono previste complessivamente sette prove nelle acque antistanti il porto di Marina di Carrara e il primo segnale d’avviso verrà dato alle ore 13. Le regate proseguiranno anche nella giornata seguente (https://www.clubnauticomarinadicarrara.net/gare/regata-nazionale-tofeo-menchelli-j-24/).

Dopo Marina di Carrara, sono in programma le manche di maggio a Livorno (1-2, LNI, Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno) e ad Anzio (9-10, CdV Roma con LNI sez. Anzio, RCC Tevere Remo e Sez. Vel Marina Militare- e Capo Flotta di Roma, Paolo Rinaldi). Dal 19 al 24 maggio l’attenzione di tutti sarà catalizzata dall’evento clou della stagione J24, il 45° Campionato Italiano Open (coeff. 3) organizzato dallo Yacht Club Gaeta nelle acque del Golfo. Durante l’Italiano saranno assegnati anche due nuovi Trofei che saranno riservati agli equipaggi formati da Under 25 e a quelli costituiti esclusivamente da appartenenti alle Forze Armate, a riprova della grande attenzione della Classe J24 verso i giovani.

A giugno (13-14) la novità di quest’anno che premia la Flotta pugliese, in costante crescita e particolarmente attenta ai giovani: il Circolo Vela Molfetta e la Compagnia del Mare, con il supporto del Capo Flotta Nino Soriano ospiteranno a Molfetta la Regata Nazionale (coeff. 2) valida come quinta tappa del Circuito Nazionale 2026.

Il Circuito Nazionale proseguirà sul lago di Caldonazzo (27-28 giugno, AVTrentina, Capo Flotta Garda-Caldonazzo Giuliano Cattarozzi), ad Agropoli (12-13 settembre, LNI Agropoli, Capo Flotta di Agropoli Giuseppe Manganelli), a Cervia (3-4, CN Amici della Vela di Cervia e Presidente della Classe Italiana e Capo Flotta Romagna Massimo Frigerio), Lecco-Pare’ di Valmadrera (17-18, CV Tivano e Capo Flotta Lario Mauro Benfatto, valida anche come Coppa Italia con l’assegnazione del Trofeo challenge perpetuo dedicato a Fabio Apollonio) e ad Olbia (14-15 novembre, LNI Olbia e Capo Flotta J24 Marco Frulio).

Un calendario capace di coinvolgere un numero sempre maggiore di J24 provenienti da tutte le Flotte e di attirare l’attenzione del pubblico a terra ma anche per il 2026, l’obiettivo principale dell’Associazione Italiana Classe J24 e del Consiglio Direttivo -Presidente Massimo Frigerio, Vice Presidente Gianni Riccobono, Tesoriere Pietro Diamanti e Consiglieri Marco Frulio e Mauro Benfatto-, resta quello di avvicinare sempre più giovani alla Classe, confermando la vitalità e la versatilità di un Monotipo sempre competitivo, attuale e capace di coniugare passione, divertimento, emozioni e adrenalina, perfetto non solo per gli più equipaggi esperti ma anche per chi voglia solo divertirsi.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.