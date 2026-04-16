Da domani, alla Fraglia Vela Riva, la 2° Regata Nazionale 29er

Riva del Garda – Archiviato il 44mo Meeting del Garda e celebrata l’elezione di Chiara Carloni a presidente, la Fraglia Vela Riva è pronta ad ospitare la 2° Regata Nazionale 29er. Organizzata con il supporto dell’Associazione Italiana Nacra-9er, la manifestazione giunge sull’Alto Benaco a cinque settimane di distanza dalla prima frazione, disputata a Quartu Sant’Elena e conclusasi con il successo di Emilia Salvatori/Pietro Rizzi (SCG Salò) con Bianca Marchesini/Lucia Finato (FV Malcesine/FV Riva) e Giulio Mattanini/Francesco Naccari Carlizzi (FV Riva) a completare il podio.

Più di cinquanta sono gli equipaggi specialisti di questo doppio giovanile acrobatico, propedeutico al passaggio verso derive di rango olimpico, radunati presso la clubhouse del circolo rivano in attesa del primo segnale preparatorio, previsto per le 13 di venerdì. Tra questi, tutti, o quasi, i binomi che dettano le gerarchie in ambito nazionale e i componenti la Squadra Agonistica 29er di Fraglia Vela Riva, guidata dall’esperto coach Luigi Rago. Guardando oltre confine, nutrita è la presenza di velisti stranieri, con equipaggi in arrivo da Estonia, Germania, Ungheria e Slovenia.

Sono previste un massimo di dodici prove, con due scarti da conteggiare dopo il completamento della quarta e della nona regata. Nove gli Ufficiali di Regata chiamati a gestirle, divisi tra tra Comitato, presieduto da Claudio Maza, e Giuria, guidata da Elisa D’Ippolito.

“Dopo Youth Centenary Regatta e Meeting, continua con i 29er l’inizio di stagione che Fraglia Vela Riva ha dedicato alla vela giovanile: vista l’elevata dinamicità di questa deriva, selettiva e dai numeri generosi, e le condizioni meteo tipiche del nostro campo di regata, ci aspettiamo prove competitive e divertenti. Una volta a terra, sono certa che la nostra clubhouse sarà l’ambiente ideale per permettere ai ragazzi di fare gruppo e far vivere l’elevata socialità della classe” ha commentato il presidente di Fraglia Vela Riva, Chiara Carloni.

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Foto: FVR|Zerogradinord