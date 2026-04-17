Al Circolo Velico Ravennate è tempo di Campionato Primaverile ORC

Marina di Ravenna – Si svolgerà nel corso del week end l’edizione 2026 del Campionato Primaverile ORC, appuntamento organizzato dal Circolo Velico Ravennate e come sempre particolarmente atteso del movimento alturiero locale, impaziente di tornare a confrontarsi a distanza dalle ultime prove del Campionato Invernale.

Attesa l’adesione di almeno quindici equipaggi, per una flotta che, a gradite conferme come quelle dei Melges 24 Wadadli e White Raven e del Farr 30 Drago Volante, affiancherà anche qualche new entry degna di rilievo.

E’ previsto un massimo di quattro prove, due al giorno condizioni meteo permettendo, con tempo limite fissato per le 14,30 di domenica.

Il Campionato Primaverile ORC apre di fatto il calendario degli eventi che, nel corso del 2026, il Circolo Velico Ravennate riserverà all’altura. Tra gli appuntamenti da non perdere il Trofeo Festival (4 luglio) e Profumo di Legno (4-5 luglio), raduno di vele d’epoca e/o classiche organizzato in collaborazione con AIVE, e previsto nel week end del Trofeo Ceccarelli, che quest’anno godrà di un nuovo format pensato per dar modo ai partecipanti di visitare i principali luoghi di interesse della città.

Prima, tra il 19 e il 21 giugno, sarà tempo di un’altra grande classica: la Galiola, prova di altura internazionale di 160 miglia che vedrà gli equipaggi impegnati tra Ravenna e l’isola croata de la Galiola, appartenente all’arcipelago delle isole quarnerine. Disabitata, situata a nord-ovest di Unie, la Galiola rappresenterà il punto di metà percorso e andrà doppiata subito prima di iniziare il ritorno verso le coste romagnole. Viste le numerose adesioni raccolte nel corso degli ultimi anni, il Circolo Velico Ravennate punta a raccogliere almeno trenta imbarcazioni.

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