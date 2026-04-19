Fano: Italia sei volte sul podio nella seconda tappa del Trofeo Filippi

FANO– Sei medaglie italiane a Fano in occasione della seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. Gli azzurri Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate) e Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli) vincono la prova del doppio misto, specialità in cui Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) e Lucio Fugazzotto (Fiamme Gialle/Peloro Rowing) sono terzi. Oro e bronzo Italia nel singolo Senior: vittoria per Gabriele Loconsole (CUS Bari) e terzo posto per Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli). Bronzea doppietta per Silvia Messina (Peloro Rowing) nel singolo Under 19 e nel doppio con Andrea Sciavicco Fasano.

Nel doppio misto esultano Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate) e Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli). Prima il successo nei quarti contro gli inglesi Rosa Thompson e Tom Mitchell, poi il derby azzurro vinto contro Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) e Lucio Fugazzotto (Fiamme Gialle/Peloro Rowing). Nella sfida per l’oro Cesarini e Ceccarino confermano il loro ottimo stato di forma, con potenza e affiatamento in acqua oltre a grande lucidità nella corsa e nella salita in barca, sconfiggendo i lituani Zygimantas Galisanskis e Raminta Morkunaite. Bronzo per Zerboni e Fugazzotto, abili a prevalere sugli austriaci Chiara Halama e Leopold Wiesinger. Ritiro prima dell’inizio delle gare per Loconsole e Ilaria Bavazzano, a seguito dell’infortunio patito ieri pomeriggio da quest’ultima durante la corsa nel knock out.

Gabriele Loconsole (CUS Bari) realizza una grande impresa nel singolo Senior. L’azzurro del CUS Bari sconfigge l’egiziano Omar Elkomaty nei quarti di finale e poi, complice il ritiro del tedesco Moritz Wolff, raggiunge la finale dove batte Zygimantas Galisanskis, risultando superiore al lituano sino dal primo tratto di percorso in acqua e aumentando progressivamente il vantaggio dopo il primo giro di boa. Federico Ceccarino (Fiamme Gialle/CC Napoli), battuto da Galisanskis dopo aver preceduto nei quarti il lituano Dominykas Jancionis, occupa il terzo gradino del podio.

Quarto posto per Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), migliore delle azzurre e abile a eliminare Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate) nei quarti per soli 26 centesimi. Zerboni non riesce poi a superare in semifinale la lituana Raminta Morkunaite e nella finale B l’inglese Hansine Marshall.

Doppio bronzo per l’Under 19 Silvia Messina. Nel singolo l’atleta della Peloro Rowing sconfigge l’egiziana Yomna Elbahy nella finale B dopo aver ceduto alla polacca Jagna Jurdziak in semifinale. Niente da fare per Maja Antoni (CC Saturnia) e Lisa Marchetti (SC Varese), sconfitte nei quarti. Nel doppio misto Silvia Messina e Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing) ottengono il bronzo: battuti in semifinale dall’Egitto, si riscattano prontamente nella gara successiva con l’affermazione sulla Polonia.

Nel singolo Under 19 maschile termina ai quarti la corsa di Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), sconfitto dal ceco Lukas Krizek, e di Federico Munteanu (SC Palermo), battuto dall’egiziano Yousef Morsy.

Nelle immagini (ph Canottaggio.org e Canottaggio.org/Gioele Palazzi): in alto le due coppie Federica Cesarini, Federico Ceccarino e Maria Elena Zerboni, Lucio Fugazzotto; in basso Gabriele Loconsole