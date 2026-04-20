CIRCOLO DELLA VELA BARI: BENE LA PRIMA TAPPA DEL TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER JOY OF MOVING

Dal 24 al 26 aprile la prima selezione nazionale per Europeo e Mondiale.

Niente regate nell’ultima giornata della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving: il vento, già leggero in partenza, è calato fino a sparire, costringendo il Comitato ad annullare tutto dopo ore di attesa in acqua. Classifiche quindi congelate dopo sei prove per i 218 atleti arrivati a Marsala da tutta Italia. Ma per il CV Bari, la sostanza si era già vista tutta nei giorni precedenti.

In Divisione A (Juniores) grande prova di Michele De Michele, che chiude con un solidissimo 4° posto overall, sempre competitivo e “in partita” fino all’ultimo bordo.

Subito dietro, con un pizzico di rammarico ma tanta qualità, Nicola Di Pilla che chiude 9°: una prova sbagliata di troppo gli toglie il podio, e questo fa ancora più capire il livello della sua regata. Ottimo segnale anche da Matteo D’Addabbo, 16° assoluto ma soprattutto primo tra i 2015, il che dice chiaramente che la strada è quella giusta. Bene anche Marco De Nicolò, 19°, in crescita e sempre più dentro il gruppo dei migliori. Tra i più piccoli (classe 2014) da segnalare Federica Cantoro, 6ª femminile e 29ª in generale.

“Torniamo a casa soddisfatti. I ragazzi hanno fatto vedere che possono giocarsela con tutti. Sono state regate tecniche e molto impegnative, ottime come allenamento intensivo – commenta il tecnico Beppe Palumbo che ha accompagnato i ragazzi in trasferta -. Quello che ci interessa però a quest’età sono il divertimento e la crescita: e su questo stiamo messi bene. Nelle prossime settimane la stagione entrerà nel vivo e noi vogliamo farci trovare pronti”.

Il prossimo appuntamento è già sul calendario. Dal 24 al 26 aprile ci sarà la prima selezione nazionale per la composizione delle squadre che rappresenteranno l’Italia al Campionato Mondiale (Tangeri Marocco, 18-28 giugno) ed Europeo (Gdynia Polonia, 24- 31 luglio).