Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (SCG Salò) vincono la 2° Regata Nazionale 29er organizzata dalla Fraglia Vela Riva

Riva del Garda – Emilia Salvatore e Pietro Rizzi (SCG Salò) si confermano ai vertici del movimento 29er italiano vincendo, dopo quella svolta in Sardegna, anche la 2° Regata Nazionale 29er, organizzata dalla Fraglia Vela Riva e disputata nel corso del week end coinvolgendo quarantasei equipaggi, massima espressione del movimento velico giovanile nazionale coinvolto in questo dinamico doppio.

Salvatore-Rizzi, ai vertici anche in campo internazionale, hanno chiarito il loro intento vincendo le prime quattro prove di qualificazione e rimediando un quindicesimo come peggior risultato nella prova finale, l’ottava.

A sei punti hanno chiuso i fragliotti Victoria Demurtas e Ludovico Beretta (FVR), fuori dalla top five in una sola occasione a riprova di buona continuità, mentre a nove Luca Scopsi ed Edoardo Porchera (CN Marina Carrara), migliori Under 19 Maschili.

Il primo equipaggio Under 19 femminile, composto da Bianca Marchesini (FVM) e Lucia Finato (FVR), altro equipaggio tra i leader della classe, ha chiuso al quarto posto.

Nella categoria Under 17 si sono imposti Bruno Iacomelli e Matteo Trotta (CV3V), seguiti da Pietro Murena (STV) e Giulio Marassi (SKNT) e dagli sloveni Jure Radic e Lan Pedric (Jadro Koper), per un podio interamente maschile.

Archiviata la 2° Regata Nazionale 29er, Fraglia Vela Riva guarda ora al prossimo week end, quando sull’Alto Benaco sarà tempo di Alpen Cup 5.5.

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