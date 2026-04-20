Enrico Morina (Fraglia Vela Riva) vince l’ILCA 4 Youth European Championship

Murcia – Giunge da Murcia una notizia entusiasmante per la Fraglia Vela Riva: Enrico Morina, componente la Squadra Agonistica ILCA allenata da Mauro Berteotti, ha vinto il titolo europeo youth ILCA 4.

Morina, cha ha regolato una flotta composta da quasi duecentocinquanta velisti, è partito lento, con tre parziali in doppia cifra, per poi prodursi in una prova di resilienza agonistica non indifferente. Dal terzo giorno, infatti, ha iniziato a recuperare terreno, superando senza affanni il passaggio a vuoto registrato nella prima delle sei prove di finale. La progressione successiva è servita a chiudere il discorso, relegando il greco Stefanos Samaras e lo svizzero Leo Gosgling al secondo e terzo posto, con distacchi importanti.

Il giovane atleta fragliotto ha dichiarato: “È stata una settimana intensa e piena di emozioni. Il campionato non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi, ma non ho smesso di crederci. Giorno dopo giorno risalivo in classifica, ma la vera svolta è stata dal terzo, cui è seguita una buona costanza nella serie finale. Questa vittoria sarebbe stata impossibile senza i mie genitori, cui sono infinitamente grato, e ovviamente il coach Mauro, oltre a tutta la squadra che ha festeggiato con me la vittoria”.

Oltre a Enrico Morina, tra i maschi a rappresentare il sodalizio di Via Giancarlo Maroni sono stati Leandro Scialpi (23°), Villiam Osipovs (93°), Marco Aloisi (128°).

In campo femminile ha reso una prestazione solida Sofia Berteotti, finita dodicesima, con Mia Paoletti (71°) diciassettesima della Under 16.

“È stata una trasferta durissima, a partire dai due voli cancellati che hanno messo tutto il gruppo in difficolta. Siamo arrivati giusti per le stazze e per il primo giorno di regata con raffiche di vento sopra i 25 nodi. Regatare in qualifica con quattro flotte è sempre difficile, se arriva la giornata sbagliata è poi dura entrare in Gold. Nelle finale sapevamo che si poteva recuperare molto e quando si è visto che i primi stavano arrancando, Enrico ci ha creduto e alla fine ha preso un ottimo margine, per disputare l’ultima prova in tranquillità. Tra le femmine, ottimo dodicesima di Sofia che, purtroppo, con il poco vento dell’ultimo giorno ha avuto qualche difficoltà che non le ha permesso di entrare in top ten. Sono molto orgoglioso di questo titolo, perché premia la determinazione in una regata lunga, disputata in sei giorni con differenti condizioni” ha commentato Mauro Berteotti, Direttore Tecnico e coach della Squadra ILCA di Fraglia Vela Riva.

Grande soddisfazione è stata manifestata dal presidente di Fraglia Vela Riva Chiara Carloni, al primo successo di rilevanza internazionale da quando è stata eletta: “Complimenti a Enrico Morina, al coach Mauro Bertotti e a tutti i componenti la Squadra per quanto ottenuto in Spagna: festeggiamo un risultato che riconosce l’estro dell’atleta e la solidità di un metodo formativo capace, in una classe competitiva come l’ILCA, di portare al circolo numerose soddisfazioni. Il lavoro con i giovani è da sempre nel DNA di Fraglia Vela Riva, e questa ne è ulteriore conferma”.

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