Il Campionato Primaverile ORC è di Django WR

Django WR, il Wally Rocket 51 di Giovanni Lombardi Stronati, gira la boa di bolina

Presente a sorpresa a pochi giorni dal varo, il Wally Rocket 51 portacolori dello Yacht Club Costa Smeralda è stato protagonista con il suo equipaggio di livello internazionale, vincendo Overall e la Classe B. A completare il podio assoluto il First 40.7 Enribet e il Melges 24 Wadadli, primo in Classe C.

Marina di Ravenna – E’ Django WR il vincitore del Campionato Primaverile ORC organizzato dal Circolo Velico Ravennate, partecipato da una ventina di equipaggi e passato in archivio con un totale di quattro prove valide e il conteggio di uno scarto.

Fresco di varo presso il Cantiere Orioli di Marina di Ravenna e iscrittosi all’ultimo, il Wally Rocket 51 di Giovanni Lombardi Stronati, presente nel ruolo di timoniere, è stato portato tra le boe da un equipaggio di livello assoluto, guidato da Vasco Vascotto e comprendente velisti come Michele Paoletti, Matteo Ramian, Guillermo Parada, Chris Hosking e Stefano Ciampalini.

A suo agio nelle condizioni di vento leggero che hanno caratterizzato la manifestazione, Djano WR ha mostrato spunti prestazionali impressionanti e ha chiuso con due primi e un secondo, scartando il risultato dell’ultima prova. Primo overall e in Classe B: un debutto da incorniciare per una delle barche più attese sulla ribalta internazionale nel corso del 2026.

A due punti, ha conquistato la seconda posizione Enribet, il First 40.7 di Mario Berlati che è riuscito a non scendere mai sotto la terza posizione e a vincere la quarta e ultima prova. Il podio assoluto è stato completato dal Melges 24 Wadadli di Gianandrea Facchini, abile nel riprendersi dopo l’OCS rimediato nella prova di apertura.

Terzo in Classe B, dietro a Django WR e Enribet, si è classificato Giù Giù Nel Vento, lo Sky 42 di Lauro Bonora, mentre sul podio della Classe C, dietro a Wadadli, si sono piazzati l’Hyde 27 Mr Hyde di Marco Rusticali e il citato White Raven.

Menzione d’onore per un altro Melges 24, White Raven di Giuseppe Isidori, riusciti nell’impresa di vincere la prima prova in tempo compensato proprio davanti a Django WR.

Concluso il Campionato Primaverile ORC, il Circolo Velico Ravennate guarda ora al primo week end di giugno, quando organizzerà la Comet Cup, regata riservata agli scafi storicamente prodotti dal cantiere Comar.

“Il Circolo Velico Ravennate esprime grande soddisfazione per la riuscita di questo evento, che ha visto il completamento di quattro prove nell’arco di due intense giornate di regata. ​Desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare a tutta la flotta partecipante: è motivo di vanto constatare una crescita significativa, sia nel numero degli iscritti che nella qualità tecnica espressa in acqua, segnando un netto passo avanti rispetto alla stagione 2025. ​È stato inoltre un vero piacere poter ospitare il team di Django WR. Siamo orgogliosi che abbiano scelto Ravenna e le sue professionalità per prepararsi al meglio in vista della loro imminente stagione agonistica” ha dichiarato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.

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Il First 40.7 Enribet, mai fuori dai primi tre e secondo classificato

Con prua 633 il Melges 24 Wadadli, terzo assoluto