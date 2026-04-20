MaxiDolphin Lake Garda Series 2026: Baraimbo II vince il Trofeo Santarelli

Torbole– Si è svolto nel corso del week end il Trofeo Santareli, evento organizzato dal Circolo Vela Torbole e valido come terza prova circuito MaxiDolphin Lake Garda Series 2026. Ad animare la manifestazione una flotta composta da diciassette Dolphin 81, impegnati in quattro prove combattute al punto da risolversi in una classifica che ha visto i primi tre radunati in altrettanti punti.

A regolare gli avversari è stato Baraimbo II di Imperadori-Razzi con alla barra Giovanni Pizzatti; lo scafo portacolori della Fraglia Vela Desenzano ha regolato di una lunghezza Ociesse di Giovanni Giordo che, timonato da Mario Ziliani, ha confermato il passo mostrato nella vittoriosa seconda frazione. Terzo Twister-Sterilgarda di Flavio Bocchio, con al timone Mattia Polettini, leader al termine della prima giornata. Nella categoria Timoniere/Armatore si è invece imposto Paolo Masserdotti, con la sua S&You, finito quarto assoluto a sei punti dal podio.

Nota di merito per El Moro: la barca di Enrico Sinibaldi, al comando nell’unica prova di oggi, è stata infatti protagonista di uno sfortunato disalberamento.

Archiviato il Trofeo Santarelli, le MaxiDolphin Lake Garda Series 2026 torneranno di scena a Gargnano, in occasione della Gentlemen’s Cup.

La classe Dolphin81 ringrazia i suoi sponsor ufficiali: MaxiDolphin (main sponsor presente anche con dei premi per i primi di categoria), Bossong SPA, Alu4Expo, Sunstripes, Ristorante Capovento e Hotel Piccola Vela che, con il loro supporto, contribuiscono all’organizzazione e alla crescita della flotta alle regate.

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