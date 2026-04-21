Il J24 della Marina Militare vince a Marina di Carrara la tappa d’apertura del Circuito 2026 della Classe J24

Dopo quattro prove combattute, sul podio anche Bruschetta Guastafeste e Armageddon.

Il Circuito dopo dieci tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24. Ad organizzare la manche d’apertura il CNM di Carrara con il Capo Flotta J24 del Golfo dei Poeti Francesco Nucara.

Marina di Carrara– La prima tappa del Circuito Nazionale 2026 della Classe J24, la Regata Nazionale Trofeo Nino Menchelli ben organizzata nel fine settimana appena concluso, su delega Fiv, dal Club Nautico Marina di Carrara -presieduto da Carlo Andrea Simonelli- con il Capo Flotta J24 del Golfo dei Poeti Francesco Nucara, si è conclusa con la vittoria di Ita 416 La Superba della Sez. Vela Marina Militare di Anzio con Ignazio Bonanno al timone.

I campioni tricolore in carica hanno anticipato sul podio i vincitori della regata d’apertura Ita 469 Bruschetta Guastafeste armato dalle sorelle Sonia e Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia e timonato da Pierluigi Puthod (LNI Mandello del Lario; 7 punti; 1,2,8,4) e Ita 461 Armagedon di Fabio De Rossi (CN Brenzone; 11 punti; 6,3,2,7).

Seguono due J24 portacolori del circolo organizzatore Ita 212 Jamaica armato e timonato da Pietro Diamanti (12 punti; 2,4,6,13) e Ita 483 Percinque di Antonio Criscuolo ma timonato da Luca Macchiarini (3,14,7,6) ex aequo (16 punti) con Ita 496 Ninja del CapoFlotta Nucara (CVMare) e timonato dal ravennate Andrea Collina (CV Ravennate, 15,6,5,5). Decimo posto assoluto per i vincitori della quarta ed ultima prova del sabato Ita Cucuia timonato da Marco Giannini (AVASebino, 25 punti; 11,13,118,1).

Dopo le quattro prove disputate regolarmente sabato da una ventina di equipaggi di numerose Flotte, nella giornata seguente, malgrado i numerosi tentativi del CdR -presieduto da Luigi D’Amico con 1° Membro UdR Tiziano Menconi, Gigi Porchera, Vincenzo De Meo e lo Stazzatore in mare Antonio Di Lieto-, il vento, inizialmente sui 6 nodi ma poi calato sotto i 3, non ha permesso di completare il programma di regate, lasciando invariata la classifica.

Molto gradita la cena conviviale per tutti gli equipaggi nella serata del sabato.

“Partiti subito con quattro belle prove il primo giorno, peccato per il secondo che non ci ha permesso purtroppo di fare nemmeno una prova.- ha commentato il Capo Flotta Francesco Nucara -Bello però avere qui alla prima tappa quasi 20 barche… Livello degli equipaggi altissimo e prove molto combattute, complimenti ai vincitori come sempre fortissimi. Benissimo i ragazzi Under 25 del Club Nautico Marina di Carrara con Paco e quelli di Magica Fata col Presidente Frigerio a fare da coach. Le giovani leve hanno avuto l’occasione anche di iniziare a imparare come preparare la barca per il trasporto via terra alla tappa successiva. E’ stato come sempre emozionante per me assistere al bellissimo passaggio generazionale… giovani armatori di J24 crescono per il futuro della classe!

Ci ritroveremo tutti presto in acqua a Livorno per il secondo round nel percorso di avvicinamento al campionato italiano che si terrà a Gaeta il mese prossimo.”

“È stata una esperienza anche per me molto divertente.- ha aggiunto il Presidente della Classe Italiana J24 Massimo Frigerio, impegnato sul suo Ita 473 Magica Fata -Avere a bordo quattro giovanissimi dai 14 ai 23 anni è stato fantastico. Devo ringraziare in ordine di eta Giovanni, il più giovane, Eleonora, Edoardo e Nicolò che formano già una squadra perfetta, la grinta la voglia di mare e di andare in barca sicuramente sono a livello esplosivo. Ora non manca che fare tante uscite di allenamento. Spero con questa esperienza di avere dato il via ad una nuova generazione di Jeisti. Un gigantesco GRAZIE a Francesco Nucara per l’iniziativa.”

Classifica completa su https://www.clubnauticomarinadicarrara.net/gare/regata-nazionale-tofeo-menchelli-j-24/

Prossimo appuntamento con la Flotta del Monotipo più diffuso al mondo e con l’edizione 2026 del Circuito Nazionale J24 che, dopo dieci tappe nelle più belle località italiane, assegnerà i due ambiti Trofei Francesco Ciccolo e Miglior Timoniere-Armatore J24 è sempre nelle acque toscane: il 1° e il 2 maggio la LNI sezione Livorno organizzerà, nell’ambito della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno, la seconda manche.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.