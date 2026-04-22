Con il Bluenext Sailing Team e WB IX lo Yacht Club Rimini sfida la Range Rover Sardinia Cup 2026

Rimini– E’ stata formalizzata l’iscrizione della squadra che rappresenterà lo Yacht Club Rimini nelle acque di Porto Cervo, in occasione della Range Rover Sardinia Cup 2026, annunciata dallo Yacht Club Costa Smeralda tra il 31 maggio e il 7 giugno di quest’anno, a quattordici anni dall’ultima edizione. Un ritorno a dir poco atteso per una delle regate più famose e mediatiche dello yachting internazionale.

A rappresentare il sodalizio presieduto da Luigi Lazzari Agli saranno Blue, il TP52 del Bluenext Sailing Team dell’imprenditore digitale riminese Bonfiglio Mariotti, vice campione europeo ORC 2025, e WB IX, l’XR41 di Gianclaudio Bassetti e del presidente dello Yacht Club Parma, Pietro Bianchi.

Storicamente proposta in alternanza all’Admiral’s Cup, la Range Rover Sardinia Cup 2026 torna con un format che prevede la partecipazione di team composti da due imbarcazioni che regateranno in rappresentanza di uno yacht club. La nazionalità sarà identificata in base a quella del Club di appartenenza. Le imbarcazioni, diverse per rating IRC, saranno destinate a competere nei raggruppamenti Sardinia Cup Class 1 (TCC 1.292/1.440) e Sardinia Cup Class 2 (TCC 1.125/1.282). Parametri del tutto simili a quelli fissati dall’Admiral’s Cup, tornata nel 2025 dopo un pausa di ben ventidue anni. Il programma dell’edizione 2026 prevede sei giorni di regate, due su percorsi costieri di media e lunga distanza e quattro di regate bolina-poppa nelle acque della Gallura.

“Provo un certo orgoglio nell’annunciare che lo Yacht Club Rimini sarà tra i protagonisti della Range Rover Sardinia Cup 2026: parliamo di una regata evento, tra le più iconiche del nostro sport, cui sono legati i nomi più importanti dello yachting internazionale e uno dei bracci di mare più sfidanti. A portare il nostro sodalizio in un contesto così prestigioso è stata l’intraprendenza del nostro socio Bonfiglio Mariotti che, con il Bluenext Sailing Team, ha contribuito ad accrescere l’allure internazionale del club, e degli armatori dell’XR41 WB IX Gianclaudio Bassetti e Pietro Bianchi” ha commentato Luigi Lazzari Agli, presidente dello Yacht Club Rimini.

Proprio a Pietro Bianchi, presidente dello Yacht Club Parma, è andato un ringraziamento speciale da parte di Lazzari Agli: “Dovendo il club sfidante essere solo uno, ho apprezzato l’immediata disponibilità di Bianchi nell’unire il guidone del club da lui presieduto a quello dello Yacht Club Rimini, che dal punto di vista formale risulta come unico proponente la sfida, di cui è anima anche lo Yacht Club Parma”.

“Dopo l’ottima stagione 2025 cercavamo prove ancor più complesse e meglio della Range Rover Sardinia Cup non potevamo trovare. E’ ‘la’ regata per eccellenza: una storia fatta di nomi e barche che sono divenuti icone della vela. Quest’anno non sarà altrimenti: la entry list comprende alcuni degli scafi più performanti e innovativi al mondo. Un contesto dove il Bluenext Sailing Team voleva essere, portando con se lo Yacht Club e la città di Rimini. Sono contento di aver fatto squadra con due armatori determinati e competitivi come Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti: con loro la sintonia è stata immediata, stimolata anche da interessi professionali comuni, che io e Bassetti abbiamo scoperto avere. Sarà una prova impegnativa, che abbiamo pianificato al meglio trasferendo la barca in Tirreno sin dall’inverno. Recentemente sono iniziati gli allenamenti, che proseguiranno fino a ridosso della partenza alla volta della Sardegna” ha commentato Bonfiglio Mariotti, leader del Bluenext Sailing Team.

“Entusiasmo, determinazione e programmazione guidano il nostro approccio alla Range Rover Sardinia Cup 2026, che affronteremo sotto l’unione di intenti tra lo Yacht Club Parma e lo Yacht Club Rimini insieme al Bluenext Sailing Team. Per noi sarà uno dei due eventi di punta della stagione agonistica di WB IX: solo un mese prima, infatti, saremo impegnati al Mondiale ORC di Sorrento, dove affronteremo una flotta altrettanto competitiva. Sappiamo di poter contare su una barca performante, vista la vittoria ottenuta al Mondiale ORC dello scorso anno da uno scafo gemello, ma siamo anche curiosi di capire le nostre reali potenzialità alla luce dei nuovi numeri” è stato il commento di Pietro Bianchi, presidente dello Yacht Club Parma.

“Ci tenevo molto nel partecipare alla Range Rover Sardinia Cup: ho 57 anni e per me è una regata che porta ricordi indelebili, facendo tornare alla memoria barche come Almagores, Pinta, Mandrake, Container… esserci in team con il Bluenext Saiing Team sarà assolutamente speciale. Per quanto riguarda le potenzialità, sappiamo di avere una barca veloce, un XR41, attorno al quale vi è molta curiosità dovuta al fatto che non ha un progettista umano: la X-Yachts l’ha sviluppata interamente con l’intelligenza artificiale, mediando tra una serie di progetti vincenti caricati a sistema. Un procedimento che ha portato a un algoritmo risultato premiante, dati gli ottimi spunti mostrati in ORC dalle barche naviganti. Non abbiamo invece informazioni certe su cosa capiterà con l’IRC, che sarà il sistema di compensi utilizzato alla Range Rover Sardinia Cup 2026: il nostro è il primo XR41 navigante in Mediterraneo e l’handicap imposto dal sistema legato all’IRC è meno prevedibile. Certo è che ci stiamo preparando al meglio contando sull’equipaggio che è con noi da anni, il mitico gruppo dei triestini, guidato da Lorenzo Bodini” ha commentato Gianclaudio Bassetti, co-armatore di WB IX, il cui nome deriva dalla canzone di Bob Dylan, Blowin’ In The Wind.

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