Jebedee: la forza nei giovani. Il J24 del CapoFlotta Soriano vince anche la terza tappa dello Zonale pugliese

Il Circolo Nautico il Maestrale di Bari Santo Spirito ha organizzato le cinque belle regate valide per la terza tappa del Campionato Zonale di una Flotta in costante crescita.

A Molfetta la Regata Nazionale di giugno valida come quinta tappa del Circuito Nazionale J24.

Bari Santo Spirito-Conclusa con successo nello scorso fine settimana anche la terza tappa del Campionato Zonale della flotta pugliese J24, ben organizzata dal Circolo Nautico il Maestrale di Bari Santo Spirito e vinta, grazie ad un poker di vittorie ed un secondo posto di giornata da Ita 427 Jebedee del Capo Flotta Nino Soriano (CN il Maestrale) con un equipaggio giovanissimo costituito da Luca Gaglione, Francesca Birardi, Samuele Laricchia e Nicola Saracino.

Grazie a questa bella affermazione, Jebedee guida la classifica di tappa (4 punti) e anche quella del Campionato Zonale, stilata dopo le prime 13 regate disputate, (12 punti) seguito in entrambe le classifiche da Ita 174 Fantasia di Nico Macina (CNMaestrale; con Toni Macina, Sofia Mazza, Davide Lionetti e Carmine Di Gioia; 10 punti tappa e 30 punti zonale), e Ita 450 Marbea di Bruna Azzolini (CV Molfetta, timonato da Carlo La Porta e con Mimmo Guglielmi, Fabio Rana e Nicola Giancaspro, 10 punti e 33 punti).

“Due belle giornate di vela, sole e vento variabile che ha animato la flotta di dieci barche iscritte provenienti dal CN il Maestrale, LNI Molfetta, CN Ippocampo e CV Molfetta, circoli che hanno co organizzato le principali tappe del campionato zonale con il prezioso supporto dell’associazione Compagnia del Mare sempre di Molfetta.- ha commentato il CapoFlotta J24Soriano -Molto piacevole vedere tanti giovanissimi integrati negli equipaggi, alcuni anche interamente U23 e questo grazie al lavoro costante e impegnativo sia delle scuole vela dei circoli sopra menzionati che del lavoro svolto dalla VIII zona che da anni promuove il vivaio giovanile con i monotipi come appunto il J24. Tre prove svolte sabato con un bel vento di maestrale che però domenica è sceso di intensità tanto da permettere lo svolgimento di due delle tre prove previste, anche a causa dei salti di direzione durante le prove e dalla forte corrente di levante, situazione sempre ottimamente gestita dal CdR presieduto da Enrico Scalera. Segnalo gli equipaggi di Lumachia (CN Maestrale) e Peter Pan (Compagnia del Mare) con equipaggi interamente U23 che hanno ben figurato con ottime manovre e buona capacità di conduzione.”

Il Campionato Zonale 2026 della Flotta Pugliese J24 -realtà in costante crescita, dinamica e sempre più attenta al coinvolgimento dei giovani tanto da essersi aggiudicata l’assegnazione di una delle dieci tappe del Circuito Nazionale (la quinta, in programma a Molfetta il 13 e 14 giugno)-, dopo la partenza lo scorso febbraio da Brindisi, è proseguita a Molfetta con il Trofeo J-Spring promosso dal CN Ippocampo, e a Bari Santo Spirito presso il CN Il Maestrale. Il 2 e 3 maggio si tornerà nuovamente a Molfetta al Circolo Vela per la quarta manche e poi a Santo Spirito il 5 luglio ed il 4 ottobre per le tappe conclusive: regate distribuite su tutta la costa adriatica in modo da coinvolgere quante più barche della vasta zona che può contare anche su un bel lavoro condiviso fra i Circoli del territorio, come l’ASD Compagnia del Mare, il Circolo della Vela Molfetta, il Circolo Nautico Ippocampo e un Capo Flotta molto attivo e attento alla crescita costante della Classe J24 nella regione, attraverso una particolare attenzione agli Under 25, la promozione della cultura del mare e del rispetto per l’ambiente.

L’attività J24 può essere seguita anche sul sito e attraverso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Classe Italiana J24.

Foto: Piergiorgio Mariconti