La vela giovanile del Club Nautico Marina di Carrara trionfa in due diverse manifestazioni nazionali

Valerio Pucci sul gradino più alto

ORO A VALERIO PUCCI BRONZO A LUCA SCOPSI ED EDOARDO PORCHERA

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Classe optimist. Trofeo Kinder Joy of Moving -Prima Tappa- Marsala, 17-19 aprile 2026.

Un nuovo, prestigioso successo per Valerio Pucci sull’Optimist: la piccola barca a vela monoposto che accompagna i giovani dall’iniziazione alle competizioni più importanti del selettivo circuito nazionale ed internazionale.

Sul suo Optimist ITA-103, il giovane velista, dieci anni appena compiuti, portacolori del Club Nautico Marina di Carrara, ha dominato al Trofeo Kinder Optimist: il circuito nazionale per i velisti tra 9 e i 15 anni che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti da tutta Italia.

Valerio, primo Overall nella Divisione-B riservata ai più piccoli, al termine di sei regate molto combattute nelle acque di Marsala, si è imposto con dieci punti ed otto di vantaggio sul timoniere marchigiano Tommaso Pierdomenico (CV Porto Civitanova) e sulla toscana Emma Novi (CC Solvay).

“A Pasqua ho vinto il Meeting del Garda nella categoria Cadetti -ha commentato Valerio Pucci sul podio- vado in barca da tre anni e la vela mi piace tantissimo!”

Si tratta, infatti, della seconda vittoria prestigiosa del giovane timoniere gialloblu allenato dal carrarese Matteo Zanza che, nell’arco di due settimane, è salito sul gradino più alto del podio in due prestigiose manifestazioni evidenziando, non solo passione per la vela, ma anche un alto livello di maturità, preparazione atletica e tattica molto raro alla sua età.

“La straordinaria ‘doppietta’ messa a segno da Valerio -ha commentato il Presidente del Club Nautico Marina di Carrara Carlandrea Simonelli- è la vittoria del velista e, insieme, la conferma dell’azione del Club Nautico tesa a creare le condizioni migliori affinché ciascun atleta possa sviluppare il proprio talento e affrontare con ambizione le sfide future. A Valerio e allo staff tecnico -ha concluso Simonelli- vanno i complimenti di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci.”

Valerio Pucci attualmente fa parte del GAN Cadetti: il Gruppo Agonistico Nazionale che riunisce i migliori 18 timonieri italiani selezionati da AICO (Associazione Italiana Classe Optimist) sulla base dei risultati ottenuti nelle principali regate del circuito nazionale. Il GAN è il vivaio d’eccellenza dei giovani timonieri azzurri allenati dal Coach Marcello Meringolo che ha dichiarato: “Valerio è stato molto bravo, in un campo di regata non facile. Una vittoria che segue quella del Meeting del Garda. La stagione è ancora lunga, ma è partita col piede giusto.”

Nella Divisione-A della manifestazione ospitata dalla Società Canottieri Marsala, significativo risultato del timoniere gialloblu Lorenzo Rosso che, al termine di sei prove, ha concluso decimo tra i 179 timonieri sulla linea di partenza. Tra gli atleti del Club nella trasferta siciliana, Zoe Lunardi è 27esima davanti a Vincenzo Pucci, Lorenzo Tonelli e Theodor Menconi.

Ricordiamo che la prestigiosa competizione della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder dal 2005, è espressione di un progetto educativo che mette al centro la crescita individuale e sportiva dei giovani riunendo atleti da ogni parte d’Italia.

Classe 29er. II Regata Nazionale. Riva del Garda, 17-19 aprile 2026.

Nella Classe 29er, la barca a vela in doppio planante dalle alte prestazioni e dalle velocità adrenaliniche, i velisti under-19 del Club Nautico, Luca Scopsi ed Edoardo Porchera, hanno vinto il bronzo alla regata nazionale di Riva del Garda.

La coppia che fa parte della squadra azzurra che riunisce i migliori equipaggi italiani della Classe, si sono piazzati subito dietro ai gardesani Salvatore-Rizzi e Demurtas-Beretta conquistando un prezioso bronzo.

“Sono molto contento -ha commentato l’allenatore gialloblu Leonardo Gentili- perché questi risultati confermano il duro lavoro soprattutto dei ragazzi che sono molto motivati e ci mettono impegno e determinazione. In acqua continuo a vedere un miglioramento ogni giorno. La strada è ancora lunga, ma i presupposti sono buoni.”

Al settimo posto della manifestazione che ha visto sulla linea di partenza 46 equipaggi tra italiani e stranieri, il doppio carrarese Francesco Colotto e Jacopo Gasparotti che, insieme a Scopsi e Porchera, sono stati recentemente convocati dalla Federazione Italiana Vela (2 equipaggi del Club Nautico Marina di Carrara su 6 convocati) per partecipare al raduno federale a Riva del Garda.

“Complimentandoci con i nostri giovani velisti artefici di un buon livello di crescita -ha commentato il presidente del Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli- siamo orgogliosi di rappresentare la costa tirrenica, a giugno al Club Nautico, ospitando la Quarta Regata Nazionale del Circuito 29er e permettere ai nostri equipaggi, tra i migliori e più numerosi d’Italia, di poter regatare nelle acque di casa.”

Alla Nazionale di Riva del Garda che è stata disputata con vento medio forte e che si è conclusa con nove prove totali, 11esimo posto per il misto carrarese Giulia Venturelli Merulla-Matteo Franciosi.

Valerio Pucci con l’allenatore Matteo Zanza

Tutti i velisti Optimist del Club Nautico Marina di Carrara a Marsala

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera, bronzo.

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera

Carlandrea Simonelli, Presidente Club Nautico Marina di Carrara