La vela giovanile del Club Nautico Marina di Carrara trionfa in due diverse manifestazioni nazionali

Di
Redazione
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Podio Valerio Pucci

Valerio Pucci sul gradino più alto

ORO A VALERIO PUCCI BRONZO A LUCA SCOPSI ED EDOARDO PORCHERA

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Classe optimist. Trofeo Kinder Joy of Moving -Prima Tappa- Marsala, 17-19 aprile 2026.

Un nuovo, prestigioso successo per Valerio Pucci sull’Optimist: la piccola barca a vela monoposto che accompagna i giovani dall’iniziazione alle competizioni più importanti del selettivo circuito nazionale ed internazionale.

Sul suo Optimist ITA-103, il giovane velista, dieci anni appena compiuti, portacolori del Club Nautico Marina di Carrara, ha dominato al Trofeo Kinder Optimist: il circuito nazionale per i velisti tra 9 e i 15 anni che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti da tutta Italia.

Valerio, primo Overall nella Divisione-B riservata ai più piccoli, al termine di sei regate molto combattute nelle acque di Marsala, si è imposto con dieci punti ed otto di vantaggio sul timoniere marchigiano Tommaso Pierdomenico (CV Porto Civitanova) e sulla toscana Emma Novi (CC Solvay).

“A Pasqua ho vinto il Meeting del Garda nella categoria Cadetti -ha commentato Valerio Pucci sul podio- vado in barca da tre anni e la vela mi piace tantissimo!”

Si tratta, infatti, della seconda vittoria prestigiosa del giovane timoniere gialloblu allenato dal carrarese Matteo Zanza che, nell’arco di due settimane, è salito sul gradino più alto del podio in due prestigiose manifestazioni evidenziando, non solo passione per la vela, ma anche un alto livello di maturità, preparazione atletica e tattica molto raro alla sua età.

“La straordinaria ‘doppietta’ messa a segno da Valerio -ha commentato il Presidente del Club Nautico Marina di Carrara Carlandrea Simonelli- è la vittoria del velista e, insieme, la conferma dell’azione del Club Nautico tesa a creare le condizioni migliori affinché ciascun atleta possa sviluppare il proprio talento e affrontare con ambizione le sfide future. A Valerio e allo staff tecnico -ha concluso Simonelli- vanno i complimenti di tutto il Consiglio Direttivo e dei soci.”

Valerio Pucci attualmente fa parte del GAN Cadetti: il Gruppo Agonistico Nazionale che riunisce i migliori 18 timonieri italiani selezionati da AICO (Associazione Italiana Classe Optimist) sulla base dei risultati ottenuti nelle principali regate del circuito nazionale. Il GAN è il vivaio d’eccellenza dei giovani timonieri azzurri allenati dal Coach Marcello Meringolo che ha dichiarato: “Valerio è stato molto bravo, in un campo di regata non facile. Una vittoria che segue quella del Meeting del Garda. La stagione è ancora lunga, ma è partita col piede giusto.”

Nella Divisione-A della manifestazione ospitata dalla Società Canottieri Marsala, significativo risultato del timoniere gialloblu Lorenzo Rosso che, al termine di sei prove, ha concluso decimo tra i 179 timonieri sulla linea di partenza. Tra gli atleti del Club nella trasferta siciliana, Zoe Lunardi è 27esima davanti a Vincenzo Pucci, Lorenzo Tonelli e Theodor Menconi.

Ricordiamo che la prestigiosa competizione della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder dal 2005, è espressione di un progetto educativo che mette al centro la crescita individuale e sportiva dei giovani riunendo atleti da ogni parte d’Italia.

Classe 29er. II Regata Nazionale. Riva del Garda, 17-19 aprile 2026.

Nella Classe 29er, la barca a vela in doppio planante dalle alte prestazioni e dalle velocità adrenaliniche, i velisti under-19 del Club Nautico, Luca Scopsi ed Edoardo Porchera, hanno vinto il bronzo alla regata nazionale di Riva del Garda.

La coppia che fa parte della squadra azzurra che riunisce i migliori equipaggi italiani della Classe, si sono piazzati subito dietro ai gardesani Salvatore-Rizzi e Demurtas-Beretta conquistando un prezioso bronzo.

“Sono molto contento -ha commentato l’allenatore gialloblu Leonardo Gentili- perché questi risultati confermano il duro lavoro soprattutto dei ragazzi che sono molto motivati e ci mettono impegno e determinazione. In acqua continuo a vedere un miglioramento ogni giorno. La strada è ancora lunga, ma i presupposti sono buoni.”

Al settimo posto della manifestazione che ha visto sulla linea di partenza 46 equipaggi tra italiani e stranieri, il doppio carrarese Francesco Colotto e Jacopo Gasparotti che, insieme a Scopsi e Porchera, sono stati recentemente convocati dalla Federazione Italiana Vela (2 equipaggi del Club Nautico Marina di Carrara su 6 convocati) per partecipare al raduno federale a Riva del Garda.

“Complimentandoci con i nostri giovani velisti artefici di un buon livello di crescita -ha commentato il presidente del Club Nautico Marina di Carrara, Carlandrea Simonelli- siamo orgogliosi di rappresentare la costa tirrenica, a giugno al Club Nautico, ospitando la Quarta Regata Nazionale del Circuito 29er e permettere ai nostri equipaggi, tra i migliori e più numerosi d’Italia, di poter regatare nelle acque di casa.”

Alla Nazionale di Riva del Garda che è stata disputata con vento medio forte e che si è conclusa con nove prove totali, 11esimo posto per il misto carrarese Giulia Venturelli Merulla-Matteo Franciosi.

Valerio Pucci con l’allenatore Matteo Zanza

Valerio Pucci con l’allenatore Matteo Zanza

Squadra a terra

Tutti i velisti Optimist del Club Nautico Marina di Carrara a Marsala

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera, bronzo.

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera, bronzo.

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera

Luca Scopsi ed Edoardo Porchera

Presidente Carlandrea Simonelli copia

Carlandrea Simonelli, Presidente Club Nautico Marina di Carrara

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