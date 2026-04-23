E‑Regatta 2026: in scena al Salone Nautico di Venezia con la nuova Green Parade

Dal 29 al 31 maggio, nel contesto del Salone Nautico di Venezia all’Arsenale, si svolgerà la 6ª edizione della E-Regatta, format esclusivo che prevede tre giornate dedicate alla mobilità elettrica, organizzato da Assonautica di Venezia – Camera di Commercio Venezia Rovigo in collaborazione con Vela Spa.

L’edizione 2026 introduce una grande novità: la spettacolare e attesa sfilata delle imbarcazioni elettriche diventa Green Parade – Trofeo Salone Nautico di Venezia.

Un’occasione unica per navigare in esclusiva lungo il Canal Grande fino a San Marco e, allo stesso tempo, competere per prestigiosi premi che valorizzano l’impegno delle aziende verso una nautica sempre più green.

Le aziende si contenderanno i seguenti riconoscimenti:

-Premio Immagine: per l’equipaggio o la barca più originale

-Premio Ambiente: per il mezzo con il minor impatto ambientale

-Premio Economico: per l’imbarcazione più conveniente

-Premio Tecnologico: per le soluzioni tecniche più innovative

-Premio Lunga Rotta: per l’azienda proveniente da più lontano

-Premio Accessibilità: per l’imbarcazione più accessibile alle persone con mobilità ridotta

-Premio Ricerca: riservato alle università

-Premio Venezia: per la barca che genera il minor moto ondoso

Sabato 30 alle ore 11.00 presso la Sala degli Squadratori in Arsenale, la E-Regatta proseguirà con il convegno dedicato alla Transizione Ecologica, Energetica e Digitale.

“La E‑Regatta rappresenta uno dei momenti più significativi del Salone Nautico Venezia, perché mostra in modo tangibile come l’innovazione possa dialogare con la nostra tradizione marittima – afferma il direttore generale di Vela spa e del Salone Nautico Venezia, Fabrizio D’Oria – Venezia è un laboratorio naturale per la mobilità sostenibile sull’acqua e la sesta edizione conferma la crescita di un settore che sta cambiando il modo di muoversi sull’acqua. Il Salone Nautico è la cornice ideale per un confronto internazionale sulle tecnologie d’avanguardia: un luogo dove si sperimenta, si compete e soprattutto si costruisce il futuro della navigazione elettrica”.

“La E‑Regatta è stata ideata in occasione del primo Salone Nautico del 2019 – spiega il presidente di Assonautica di Venezia, Marino Masiero – con l’obiettivo di promuovere le aziende che fanno innovazione, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie marittime sostenibili, verso un maggior utilizzo di propulsioni elettriche e ad idrogeno favorendo il dibattito sul tema. Oltre al coinvolgimento delle aziende, ospitiamo a Venezia esponenti politici, istituzioni e stakeholder per confrontarsi sul futuro della nautica sostenibile.”

Domenica 31 maggio alle 11:00 si terrà la Cerimonia di Premiazione della Green Parade – Trofeo Salone Nautico di Venezia presso il palco dell’Area Sommergibile, alla presenza delle autorità.