LO YCCS APRE LA STAGIONE SPORTIVA CON IL ROUND 1 DEL CAPE 31 MED CIRCUIT

Porto Cervo-La stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda prende il via con un debutto assoluto sulle acque antistanti Porto Cervo: il Cape 31, monotipo disegnato da Mark Mills con il socio YCCS Lord Irvine Laidlaw, una classe che registra un crescente interesse da parte di armatori esperti e dei loro equipaggi, formati da un mix di amatori e professionisti.

L’evento di Porto Cervo apre anche il circuito mediterraneo 2026 della Cape 31 Class, che collabora assieme allo YCCS nell’organizzazione di questo Round 1. Sono iscritti 14 concorrenti, tra nomi noti e new entry: tra coloro che tornano troviamo Stig di Alessandro Rombelli, campione europeo e del circuito 2025, Motions di Lennard van Oeveren, campioni Corinthian in carica e Shotgunn di Michael Wilson, campione della stagione precedente. A unirsi a loro nel debutto stagionale di Porto Cervo troviamo i nuovi

Team Chocolate di François Bopp e Django di Vittorio Lombardi Stronati, portacolori dello YCCS.

Il primo segnale di partenza è in programma domani, venerdì 24 aprile alle ore 12,00. I concorrenti hanno svolto oggi, 23 aprile, la Practice race seguita dallo skipper briefing e dal Welcome cocktail sulla terrazza dello YCCS. Sono previste un massimo di nove prove a bastone e sarà possibile svolgere fino a 4 prove giornaliere. Dopo le regate, i velisti si ritroveranno in piazza Azzurra per il tradizionale rinfresco. Sabato 25 aprile tutti i concorrenti saranno graditi ospiti al Team party presso lo YCCS. Le regate si concluderanno domenica 26 aprile con la premiazione in piazza Azzurra.

Giorgio Benussi, Segretario Generale e Direttore Sportivo YCCS, ha dichiarato: “Siamo particolarmente lieti di inaugurare la stagione sportiva ospitando per la prima volta la classe Cape 31. È un circuito in rapida ascesa, che incarna pienamente lo spirito più autentico della vela: competizione serrata in acqua, un forte senso agonistico e, allo stesso tempo, un profondo rispetto dei valori di condivisione e solidarietà tra equipaggi. Non vediamo l’ora di assistere alle sfide tra i 14 team iscritti sul campo di regata di fronte a Porto Cervo, uno spettacolo che sarà certamente di altissimo livello tecnico.”

Le previsioni meteo indicano venti leggeri per l’intero week end di regata.

I documenti ufficiali, il programma dell’evento, l’elenco iscritti e ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alla regata.