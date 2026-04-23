Matteo Sericano sarà al via della Route du Rhum per un 2026 tutto in solitaria

La Trinité sur Mer -Il velista genovese Matteo Sericano è ufficialmente iscritto alla Route du Rhum con il Class 40 Lucente, la transatlantica in solitario che partirà l’1 novembre da Saint Malo diretta a Pointe-à-Pitre, appuntamento clou della stagione agonistica oceanica del 2026.

Una stagione che per Sericano rappresenta un capitolo importante della carriera, in quanto segna un ritorno alle corse oceaniche in solitario dopo le sue due Mini Transat. Dopo un un 2024 e 2025 caratterizzato dalle regate in doppio condivise con l’amico Luca Rosetti, prima a bordo di Lucente e poi di Futura per la stagione 2025 e la Transat Caffè l’Or, lo skipper ligure ritroverà l’amico come avversario, insieme a una flotta che anche quest’anno nei Class 40 si prevede essere stellare.

Il 2026 di Matteo Sericano si aprirà però prima la Trin 40, regata in solitario di 1200 miglia con partenza, il 24 aprile, e arrivo a La Trinité sur Mer ,con un percorso che si snoderà tra il Golfo di Biscaglia e la Manica. Una regata tecnica che sarà un ottimo test di allenamento sia per la barca, dopo il classico cantiere invernale di manutenzione, sia per lo skipper al fine di iniziare a prendere confidenza con la modalità solitaria in Class 40.

Matteo Sericano: “Il colpo d’occhio della flotta in porto è fantastico, e mi emoziona perché è la mia prima regata in solitaria in Class 40, e perché tra gli avversari ci sono alcuni degli skipper che erano i miei miti quando sognavo di fare questa vita. Questa Trin 40 si annuncia molto tecnica e complessa, con un percorso suggestivo, e dovremo stare attenti alle tantissime barche da pesca che incontreremo sulla nostra rocca. Il passaggio di Wolf Rock nel mare della Manica sarà l’antipasto prima del rientro in Biscaglia, due zone chiave di questa regata. Sono davvero felice perché questo 2026 per me sarà importante, essere ufficialmente nella lista iscritti della Route du Rhum è chiaramente motivo di orgoglio e non vedo l’ora di iniziare la stagione” ha dichiarato il velista genovese dalle banchine di La Trinité sur Mer.

Matteo Sericano

Genovese nato nel 1997, va a vela fin da bambino con i primi bordi in Optimist, per poi bruciare le tappe una volta diventato adolescente. A 15 anni ha partecipato alla sua prima Giraglia Rolex Cup per scoprire il fascino della navigazione d’altomare, ma dopo un periodo di regate sulle barche d’altura nella testa di Matteo è scattata la molla dell’Oceano. Nel 2016 entra nello shore team di Alberto Bona per preparare la campagna Mini transat del torinese, poi diventa preparatore del Class 40 Enel Green Power di Bona-Fantini. Nel 2019 il primo grande salto, con la Mini Transat in solitaria nella categoria prototipi, interrotta prematuramente, mentre stava lottando per le posizioni di vertice, a causa della collisione con un oggetto non identificato. Nel 2021 ci riprova, e questa volta raggiunge il suo obiettivo e il sogno da ragazzo, di completare una traversata atlantica in solitaria e in regata. Subito dopo sono arrivate le vittorie in Figaro 3, in coppia con Pietro D’Alì al Nastro Rosa veloce nel 2022, il periplo dell’Italia da 1492 miglia, e con Cecilia Zorzi al Double Mixed Offshore 2023. www.matteosericano.com