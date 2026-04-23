Trin’40: nuova sfida nel circuito Class40 per Maccaferri Futura

Dopo una stagione focalizzata sulle regate in doppio, lo skipper oceanico Luca Rosetti torna a competere in solitario nel primo vero banco di prova in vista della Route du Rhum

Trinité-sur-Mer (Francia) – Salpa domani per una nuova competizione ad alta intensità Maccaferri Futura, il Class40 realizzato da Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A. e leader globale nell’ingegneria civile e ambientale, che vede al timone lo skipper oceanico Luca Rosetti.

L’imbarcazione sarà ai nastri di partenza della prima edizione della Trin’40, una delle novità più attese della stagione organizzata dalla Société Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT) in partnership con la Class40 Association, che si presenta fin da subito come un appuntamento tecnico e altamente competitivo, con oltre 30 skipper iscritti. Il percorso, lungo 1.200 miglia nautiche attraverso il Golfo di Biscaglia – dalla Bretagna verso il sud dell’Inghilterra, fino a Capo Finisterre e ritorno – è pensato come una sfida pura di navigazione in solitario. Inserita nel calendario del Class40 Solo Trophy, la regata nasce con l’obiettivo di offrire un banco di prova concreto già nelle fasi iniziali della stagione atlantica: una gara completa in cui ogni scelta strategica, dalla gestione delle rotte meteo alla preservazione della barca, può incidere sul risultato finale.

Il tracciato è stato concepito per testare non solo le prestazioni delle imbarcazioni, ma anche la capacità degli atleti di gestire la fatica, spingere la barca ai limiti e interpretare condizioni meteo-marine potenzialmente complesse. Per Rosetti e Maccaferri Futura si tratta di una prova particolarmente significativa: una regata in solitario, dove ogni decisione può determinare l’esito finale. Un contesto in cui non è solo la velocità a fare la differenza, ma soprattutto la capacità di mantenere lucidità, continuità di performance e resistenza fisica lungo tutto il percorso. La partecipazione a questa regata rappresenta una tappa chiave per Maccaferri Futura nell’avvicinamento verso la Route du Rhum, la leggendaria traversata atlantica in solitario che ogni quattro anni porta la flotta da Saint-Malo ai Caraibi, dove affidabilità, resistenza e solidità strategica saranno determinanti.

“Siamo lieti di partecipare alla primissima edizione della Trin’40, che rappresenta un passaggio importante all’interno della stagione di Maccaferri Futura”, ha affermato Sergio Iasi, Presidente di Officine Maccaferri. “Siamo pronti ad affrontare questa nuova prova con grande determinazione, consapevoli del valore che ogni tappa sportiva ha nel rafforzare performance e credibilità in vista degli appuntamenti oceanici più rilevanti dell’anno.”

“Il ritorno al solitario è sempre un momento molto intenso: cambia completamente il modo di regatare perché ogni scelta mentre si è in navigazione dipende solo da te, ma è proprio in queste situazioni che si riesce a mettere davvero a frutto tutto il lavoro fatto dal team.” – ha aggiunto Luca Rosetti. “La Trin’40 è una regata molto completa, soprattutto a inizio stagione: ti chiede di essere subito performante ma anche estremamente lucido nella gestione delle energie e della barca. L’obiettivo è trovare rapidamente il giusto equilibrio per confrontarci con una flotta di Class40 di altissimo livello.”