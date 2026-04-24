1 settimana al via de La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita

Dai Mini ai Maxi sul percorso da Caorle a Sansego per contendersi il Trofeo Antal Line Honour

A Caorle, complici il clima primaverile e soleggiato, fervono i preparativi per accogliere gli skipper che stanno giungendo presso la Darsena dell’Orologio per La Duecento, regata d’altura organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Antal e Comune di Caorle, valida come prova del Campionato Italiano Offshore FIV.

A una settimana dal via superati i settanta iscritti, provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Croazia e Slovenia, cui si aggiunge per la prima volta anche un equipaggio statunitense, tutti pronti a sfidarsi lungo le imprevedibili duecento miglia da Caorle a Sansego passando per Grado, in un percorso sempre affascinante, tecnico e dall’esito imprevedibile.

È presto per capire se ci saranno le condizioni per un nuovo record di percorrenza, che resta saldamente nelle mani del Vor70 E1 dal 2010 con poco più di un giorno di percorrenza, ma più di qualche iscritto starà sicuramente puntando al Trofeo Antal Line Honor, sia nella categoria X2 che in quella Xtutti.

“Essere vicini a La Duecento significa per noi un momento di condivisione della nostra passione per il mare e per la navigazione.” è il saluto di Enrico Gomiero, CEO di Antal “La storia di Antal, dei nostri prodotti e della nostra evoluzione tecnologica, è basata sull’ascolto di ogni cliente e delle sue esigenze e sulla disponibilità e propensione a sviluppare soluzioni che soddisfino sia le necessità di chi fa regate, sia di chi vuole godersi la crociera in sicurezza. Grazie a ciò, in questi ultimi anni abbiamo ampliato la nostra gamma con soluzioni innovative e affidabili, avendo ben chiara questa distinzione. La nuova linea di winch JR, la nuova maniglia Speedylight e le nuove famiglie di bozzelli Spinner ne sono la testimonianza concreta.”

La flotta più numerosa con quaranta iscritti è quella XTutti, con al via un nutrito parterre di affezionati della regata e molti nuovi equipaggi, specialmente austriaci.

Tra gli scafi più veloci in lizza per la piazza d’onore Hagar V di Gregor Stimpfl con il suo esperto equipaggio gardesano, Forever K, Cookson 50 di Claudio Bernoni freschi vincitori a La Ottanta, Mecube, Farr400 di Stefano Novello e Apollo 2, Pogo 44 di Giovanni Marangon che debutta nelle acque di Caorle.

Da tenere d’occhio per le vittorie di classe e magari l’Overall ai tempi compensati, ci sono Black Coconut, M37 del civitanovese Salvatore Iuorio, Grey Goose, Arya 415 di Cristian Dal Pozzo, Emilia X46 dell’austriaco Alfred Vorderegger, Windspiel, Solaris 42 di Thomas Kattinger e Swanderful, Swan 45 di Franco Bressan.

Tra i più piccoli in gara, i Farr 30 Boomerang di Antonino Sgroi e Drago Volante, squadra U17 capitanata da Amerigo Bottura.

Nella categoria X2, la battaglia si annuncia ad altissimo livello, a partire dai Campioni Mondiali Doublehanded ORC B in carica, Massimo Juris e Pietro Luciani con il JPK 10.80 Colombre, che troveranno numerosi avversari sulla loro rotta, come il sempre temibile Mr Hyde di Marco Rusticali-Riccardo Rossi, Campioni Italiani Offshore X2 2024, Mayflower Solaris 36 di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco, Wanderlust di Furio Gelletti-Franco Ferluga, Oryx di Paolo Bevilacqua-Michele Toffano, oltre a Bellerophon, Pegasus 50 degli statunitensi Leslie Moeller-Gordon Cameron.

Ugualmente competitivi nelle rispettive classi ci saranno gli habituè Tasmania, First 40.7 di Antonio Di Chiara-Luca Palazzi, Tokio J99 di Massimo Minozzi-Fabio Schaffer e nella X2 Mixed Lara Piva-Gianluca Celeprin su Amabell, Vita e Marko Joksić su Pogaze, Giulia Biasio-Maurizio Gallo su Yak 2 e la minista Veruska Chignoli con Luca Perissinotto su Sbandata.

Immancabili i trimarani austriaci e tedeschi che correranno nella classe Mocra, con i vincitori di Namastè di Klaus Zwirner a fare da apripista.

La trentaduesima edizione si aprirà giovedì 30 aprile alle ore 18.30 con un incontro promosso in collaborazione con Antal dal titolo “Gestione e ottimizzazione dell’attrezzatura di coperta”, un clinic formativo a cura di Filippo Brazzolotto e a seguire, lo Skipper Meeting tenuto dal Presidente del Comitato di Regata Sandro Fabietti e il Briefing Meteo a cura di Andrea Boscolo di Trim, che analizzerà nel dettaglio le condizioni per l’area di regata.

La serata proseguirà con il Crew Party presso il Ristorante Villa dei Dogi organizzato in collaborazione con Birra Castello, Dial Bevande e Cantina Colli del Soligo, animato dal “Tre per Trio Quartet”.

La Duecento 2026 partirà venerdì 1 maggio alle ore 10.00 dal tratto di mare antistante la passeggiata a mare di Caorle e potrà essere seguita anche da casa grazie ai rilevatori satellitari, collegandosi al sito cnsm.org oppure nella pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

Il tempo limite è fissato a domenica 3 maggio alle ore 16.00; le premiazioni si terranno sabato 6 giugno in Piazza Matteotti a Caorle, in concomitanza con quelle de La Cinquecento.

La Duecento è organizzata in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orologio che offre gli ormeggi, con la possibilità di contare anche sull’ospitalità di Marina Sant’Andrea per le imbarcazioni con pescaggio superiore ai 3 metri.

Main Sponsor è Antal, azienda all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, specializzata nella realizzazione di attrezzatura di coperta, custom e di serie, per imbarcazioni dai 30 ai 140 piedi da regata e crociera, con un’offerta completa di oltre 1000 articoli.

Official Sponsor sono Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera, che utilizza l’esclusiva tecnologia composita 4T FORTE, l’unica certificata ISO 14040 Life Cycle Assessment, grazie alla quale le membrane sono completamente riciclabili, soddisfacendo gli standard più elevati in termini di impatto ambientale.

Alber, produttore di collant, calzini e abbigliamento intimo che intreccia tradizione e innovazione tecnologica per dare vita a prodotti di qualità superiore con collezioni che sono il risultato di passione, ricerca, cura e attenzione autentica per ogni dettaglio: un sapere che si rinnova ogni giorno per trasformare un gesto quotidiano in un’esperienza di comfort, performance e stile.

Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità, che uniscono eleganza contemporanea e tradizione artigianale. Ispirata alla cultura e all’estetica veneziana, ogni collezione riflette un design raffinato e una cura meticolosa per i dettagli.

Technical Partner sono Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il noto prosecco, Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano, iMilani, Dial Bevande, Biscotti Palmisano e Trim per le previsioni meteo.

Bando e lista iscritti: cnsm.org.

News, foto e video: pagina Facebook e Instagram Circolo Nautico Santa Margherita.

Foto La Duecento 2025: archivio CNSM