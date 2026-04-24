La stagione ClubSwan è iniziata

-L’edizione 2026 della Nations League prende il via questa settimana con la Swan Bonifacio Challenge e la US Nations League Event 2 a Pensacola

-Durante questi eventi inaugurali, 35 imbarcazioni one-design suddivise in quattro classi scenderanno in acqua in regata

-Il 2026 sarà una stagione velica di grande rilievo per tutti gli yacht Swan, che culminerà con la Rolex Swan Cup a Porto Cervo

La Spezia – L’edizione 2026 della Nations League si apre questa settimana con la Swan Bonifacio Challenge e la USA League Event 2 a Pensacola, segnando l’inizio di una nuova e attesissima stagione velica per la community ClubSwan.

Nel corso di questi eventi inaugurali, 35 imbarcazioni one-design suddivise in quattro classi scenderanno in acqua. La stagione si svilupperà tra Europa e Stati Uniti e culminerà a settembre con la Rolex Swan Cup a Porto Cervo, evento di punta del calendario ClubSwan.

Quest’anno ha un significato particolare poiché segna il 60° anniversario di Nautor Swan, una ricorrenza che celebra sei decenni di qualità, innovazione e una filosofia distintiva della vela. Più che un marchio, Swan rappresenta uno stile di vita fondato sulla condivisione, sulla performance e su una passione comune per il mare.

All’interno di questa filosofia, ClubSwan propone una stagione definita da tre anime vicine tra loro: ClubSwan Racing, dedicata alle competizioni One Design; ClubSwan Legacy, che unisce yacht Swan storici progettati da Sparkman & Stephens, Ron Holland e Swan Classics firmati Frers; e ClubSwan Spirit, che riunisce armatori Swan moderni accomunati dalla passione per l’avventura e la crociera veloce all’interno di un contesto competitivo.

Luisa Bambozzi, Managing Director di ClubSwan, ha dichiarato:

“Questa sarà una stagione importante per la community ClubSwan, che continua a crescere ed evolversi, sempre focalizzata sulla celebrazione dei nostri appassionati armatori e velisti, accogliendo anche chi non è orientato solo alla competizione. Iniziamo a Bonifacio, con il suo scenario straordinario, stiamo costruendo una stagione ricca di momenti memorabili, sia in mare che a terra”.

The Swan

La Swan Bonifacio Challenge segna il capitolo inaugurale della Nations League 2026. Le regate inizieranno con la classe ClubSwan 28, seguita dall’intera flotta one-design ClubSwan. Ospitato per il terzo anno consecutivo nello scenografico porto di Bonifacio, l’evento si svolgerà su due campi di regata, allestiti in uno degli scenari più spettacolari del Mediterraneo.

Negli stessi giorni una flotta di ClubSwan 28 darà il via alla stagione americana a Pensacola, Florida partecipando all’USA League Event 2.

Prenderanno parte alle regate un totale di 35 yacht suddivisi in quattro classi, sono dodici ClubSwan 28, sette ClubSwan 42, sei ClubSwan 36, dieci ClubSwan 50.

The Sailor

La stagione riunisce una flotta internazionale d’eccezione e alcuni tra i nomi più affermati della vela mondiale.

Tra i velisti confermati figurano Paul Cayard (Cuordileone), Nic Asher e Will Ryan (Hatari), Cameron Dunn (All In One), Álvaro Marinho (Marcello) ed Enrico Zennaro (Marlin).

La flotta accoglie inoltre tre nuove imbarcazioni: Marlin 3 nella classe ClubSwan 50 e due ClubSwan 36 sviluppati in sinergia con The Magenta Project. L’iniziativa, parte della ClubSwan Academy, continua a promuovere la presenza femminile nella vela d’élite attraverso un programma su due barche in quattro eventi della Nations League. Per la formazione degli equipaggi è stato istituito un panel di selezione composto da veliste professioniste, Abby Ehler, Sara Stone, Josie Gliddon e Annie Lush, con l’obiettivo di unire esperienza e talenti emergenti in team competitivi ai massimi livelli.

The Sea

Lo Yacht Club de Bonifacio e la città stessa sono il cuore dell’evento inaugurale, e offrono un palcoscenico di livello mondiale sia in acqua che a terra. Michel Mallaroni, Presidente dello Yacht Club de Bonifacio, ha dichiarato: “l’ammirazione per il mondo ClubSwan mi ha portato quest’anno non solo a organizzare l’evento con il Comune, ma anche a partecipare di persona con il ClubSwan 28 Team Corse powered by Denza”.

Come da tradizione, le regate saranno accompagnate da un programma sociale molto curato, che rafforza la dimensione lifestyle distintiva degli eventi ClubSwan.

DENZA, premium automotive brand, presenterà la Z9 GT EV, un modello che incarna una perfetta fusione di eccellenza nel design, prestazioni e sostenibilità.

The Season Ahead

Il calendario 2026 si sviluppa attraverso una serie di appuntamenti chiave:

La Swan Heritage Reunion 2026 si terrà dal 19 al 21 giugno all’isola di Capraia (Toscana), celebrando gli Swan classici progettati da Sparkman & Stephens, Ron Holland e Frers costruiti fino al 1999, con regate e momenti esclusivi dedicati al patrimonio del brand.

In un anno speciale, in cui Nautor Swan celebra il suo 60° anniversario, la Rolex Swan Cup tornerà in settembre a Porto Cervo per la sua 23ª edizione. Organizzata in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda e Rolex, resta una delle regate più prestigiose del panorama velico internazionale.

Il Campionato del Mondo ClubSwan 50 2026 si terrà a Napoli dal 27 al 31 ottobre, nelle acque che ospiteranno l’America’s Cup nel 2027.

La ClubSwan 28 Gold Cup, che riscuote sempre più interesse, riunirà team europei e americani a Fort Lauderdale dal 10 al 14 novembre.

Grazie al continuo supporto dei partner storici: Rolex, Official Timepiece e partner da oltre 40 anni; Denza, Official Automotive Partner; Henri Lloyd, Official Sportswear Partner e Banor, Wealth & Asset Management, insieme ai nuovi partner che si uniscono alla stagione, l’universo Swan continua la sua evoluzione.

Una stagione definita da performance, eleganza e condivisione, in cui regata e lifestyle diventano un tutt’uno e ogni evento si inserisce in una storia più ampia vissuta sul mare.