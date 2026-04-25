40° Memorial d’Aloja: brilla il quattro di coppia campione del mondo, esordio con vittoria per il due senza Lodo-Codato

PIEDILUCO – L’Italia ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja. Tra i successi e le medaglie conquistate, spiccano le affermazioni del quattro di coppia e del due senza maschile insieme all’argento di Alice Codato nel singolo femminile e al bronzo del doppio maschile. In gara quasi trecento atleti in arrivo da venti nazioni.

Ottimo esordio per il quattro di coppia maschile. I vicecampioni olimpici e campioni mondiali Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili piegano la resistenza di Repubblica Ceca e Ucraina. Dominio di Matteo Lodo e Giovanni Codato nel due senza maschile, specialità in cui il podio è completato da altre due formazioni azzurre: argento per gli Under 23 Giovanni Paoli e Guglielmo Melegari, bronzo per Davide Verità e Giovanni Abagnale. Alice Codato conquista l’argento nel singolo femminile dopo un serratissimo testa a testa con la vincitrice, la greca Evangelia Anastasiadou.

Dopo Repubblica Ceca e Francia, sono Marco Selva e Gabriel Soares a tagliare il traguardo nel doppio maschile: bronzo, con 43 centesimi di vantaggio su Leonardo Tedoldi e Niels Torre. Il quattro senza femminile registra il successo dell’equipaggio di Angelica Merlini, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi e Giorgia Pelacchi davanti alle Under 23 Sara Lisi, Marta Ravizza, Giorgia Canale e Giorgia Sciattella. Quattro senza maschile nel segno della Francia, seguita dalle due barche azzurre: Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino precedono Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina e Alfonso Scalzone.

Seconda piazza per il quattro di coppia femminile composto da Matilde Paoletti, Valentina Mascheroni, Gaia Umbra Chiavini e Sara Borghi. Nel due senza femminile, dietro la Repubblica Ceca, si attestano le azzurre Elisa Marconcini e Matilde Orsetti. Terze Sofia Anastasia Ascalone e Linda De Filippis, in gara per la Marina Militare. Nell’otto maschile esulta l’equipaggio composto da Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Matteo Sartori, Nunzio Di Colandrea, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato con al timone Alessandra Faella. Argento per Alessandro Timpanaro, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi, Giovanni Abagnale, Davide Verità, Alfonso Scalzone, Leonardo Pietra Caprina e Alessandro Bonamoneta con al timone Lorenzo Tronconi.

Bronzo per gli Under 23 Virgilio Sorrentino, Davide Todeschini, Marco Gilardoni, Giovanni Acatrinei, Mattia Soldo, Filippo Angella, Tancredi Mancuso e Matteo Pozzobon (tim. Ilaria Colombo). Nell’otto femminile l’equipaggio di Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi, Carolina Cassani, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Clara Guerra e Alice Codato (tim. Emanuele Capponi) si impone sulle Under 23 Lucrezia Monaci, Alessandra Grasselli, Matilde Orsetti, Elisa Marconcini, Giorgia Canale, Marta Ravizza, Sara Lisi e Giorgia Sciattella (tim. Morgana Maroni).

Quarte Clara Guerra e Alice Gnatta nel doppio femminile. Sesto posto per Edoardo Rocchi nel singolo maschile, concluso con la vittoria del serbo Pimenov.

Tra i Pesi Leggeri, doppio oro Italia nei singoli grazie alle ottime performance di Elena Sali e Luca Borgonovo. Il migliore dei quattro doppi maschili in gara è quello di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo. In campo femminile argento per Giulia Grandi e Chiara Cobalchini.

Tra gli Under 19 riconferma, dopo il successo nel secondo Meeting Nazionale, per il doppio maschile di Eduardo Moschella Primicerio ed Elia Bressan, abili a staccare Grecia e Uzbekistan. Nel due senza femminile facile affermazione per Carolina Cassani e Letizia Martorana. Le azzurrine, bronzo ai Mondiali e oro agli Europei 2025, mettono in fila Uzbekistan, Grecia e Ternana Canottaggio, equipaggio formato da Desirèe Crasto e Giorgia Ratini Silvi. Vittoria per Alizee Ribolzi nel singolo femminile davanti alla moldava Plotean e alla greca Papadimitriou. Argento per Carlo Cavallaro superato soltanto da Iason Mouseimis. Nel doppio femminile bronzo per Maria Lucrezia Dittamo e Francesca Sasso.

Oggi pomeriggio la seconda sessione del Memorial d’Aloja parte con le batterie alle 15:30.

Foto (ph Canottaggio.org / Luca Pagliaricci): i podi del quattro di coppia maschile, del due senza maschile e del singolo femminile