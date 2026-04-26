Furia Buia trionfa al Trofeo San Marco

Venezia– Si è svolta ieri, 25 aprile, nelle acque antistanti il Lido di Venezia, l’edizione 2026 del Trofeo San Marco, organizzata dal Diporto Velico Veneziano, in una giornata ideale per la vela: sole splendente e una leggera brezza da Sud-Est hanno accompagnato la flotta lungo tutto il percorso di regata.

Una ventina le imbarcazioni presenti sulla linea di partenza, protagoniste di una sfida intensa e combattuta che ha regalato spettacolo fino all’ultimo secondo.

La lotta per la classifica overall si è decisa su distacchi minimi: dopo circa 4 miglia di percorso, la vittoria è andata al Melges 24 “Furia Buia” di Giorgio Longo, che ha tagliato il traguardo con appena 17 secondi di vantaggio su “Laguna Trasporti” di Giorgio Simonato. Terzo gradino del podio per “Xdoleoni” di Giovanni Balducchi, a conferma dell’alto livello competitivo della flotta.

Per quanto riguarda le classifiche di categoria, le vittorie sono andate a “Frecciarossa” di Silvia Anoè nella classe Alfa, a “Laguna Trasporti” di Giorgio Simonato nella classe Libera 1, a “El Bhoemio” di Sebastiano Vianello nella classe Libera 2 mentre il calcolo dei tempi compensati – effettuato per la prima volta con la formula ORC Light – ha assegnato la vittoria nella classe Charlie a “Ciao Bei” di Michele Dolcetta.

Il Trofeo San Marco rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della vela veneziana, non solo per l’aspetto sportivo ma anche per il suo forte legame con la tradizione cittadina. La prima edizione risale infatti al 1976, e da allora la regata si svolge ogni anno il 25 aprile, giorno della Festa di San Marco, patrono di Venezia e storica ricorrenza del Bòcolo, simbolo della tradizione veneziana.