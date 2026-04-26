STIG VINCE IL CAPE 31 MED ROUND 1

La flotta dei Cape 31 in regata sullo specchio d’acqua di fronte a Porto Cervo. Crediti foto: Cape 31/Sailing Energy

Porto Cervo-Si è conclusa oggi la prima tappa del circuito Mediterraneo della classe Cape 31 che ha aperto la stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda. A bordo del monotipo disegnato da Mark Mills con il socio YCCS Lord Irvine Laidlaw, si sono affrontati 14 team e a conclusione di tre giorni di prove il team italiano Stig, dell’armatore Alessandro Rombelli, ha conquistato la vittoria dell’evento. Shotgunn di Michael Wilson e Kalantis si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto overall.

Le regate a bastone hanno preso il via il 24 aprile e si sono svolte sullo specchio d’acqua di fronte a Porto Cervo, caratterizzate principalmente da vento leggero che ha toccato punte di 10 nodi nelle ultime due prove svolte nella giornata di ieri, 25 aprile. Protagonista della prima giornata di competizioni è stato Django con Vittorio Lombardi Stronati al timone, portacolori dello YCCS, che con un primo, un terzo e un secondo di giornata si è posizionato in testa alla classifica provvisoria. Il secondo giorno ha rimescolato i giochi, premiando le scelte tattiche del team di Stig con a bordo il campione olimpico Sime Fantela. Grazie a tre vittorie su quattro prove svolte ieri, il team di Alessandro Rombelli si è portato in testa alla classifica seguito, a soli 5 punti di distacco, da Shotgunn.

I giochi per la conquista del primo posto, alla vigilia dell’ultimo giorno utile, erano ancora aperti. Le decisioni tattiche e la concentrazione su ogni singola manovra sono state determinanti per le performance dei team in acqua, messi alla prova da condizioni di vento al limite.

Questa mattina, dopo un posticipo del primo segnale di partenza in attesa del vento, è stato possibile portare a termine ulteriori due prove, riuscendo così a completare il programma delle nove prove totali previste. Nella prima prova a bastone, La Pericolosa ha tagliato per prima il traguardo lasciandosi alle spalle Eker Süzme e Shotgunn, terzo. Nonostante il nono posto nell’ottava prova Stig è riuscito a conquistare la vittoria della tappa grazie ad un quarto posto nella prova finale dell’evento, avendo la meglio sul campione in carica della stagione precedente. Django vittorioso nella nona prova, condotta sempre in testa alla flotta, non è riuscito a scalzare Kalantis dal terzo posto overall.

Alessandro Rombelli, armatore di Stig, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver conquistato la vittoria della prima tappa di stagione della classe. È stata una settimana positiva per il nostro team e altrettanto impegnativa, con condizioni meteo difficoltose che ad ogni modo ci hanno consentito di completare il programma delle regate previste. Adoro regatare a Porto Cervo, oggi ci siamo giocati tutto nell’ultima prova a dimostrazione di quanto sia competitiva questa classe.”

Tra i Corinthian prevale Team Chocolate.

Il team Stig vincitore del Cape 31 Med Round 1. Crediti foto: Cape 31/Sailing Energy

Il Segretario Generale e Direttore Sportivo YCCS, Giorgio Benussi, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver inaugurato la stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda con la classe Cape 31. Sono state tre giornate intense e combattute, durante le quali il Comitato di Regata ha svolto un ottimo lavoro, riuscendo a garantire lo svolgimento completo del programma nonostante condizioni meteo di vento particolarmente leggero. Desidero ringraziare la classe, tutti gli armatori, gli equipaggi e i loro ospiti per averci raggiunti a Porto Cervo. Ci auguriamo che abbiano trascorso un soggiorno piacevole, sia in acqua che a terra, e saremo lieti di poterli accogliere nuovamente in futuro”.

Il mese di maggio si prospetta intenso per lo YCCS, sono infatti in programma il Vela & Golf (15-17 maggio), la Grand Soleil Cup (21-23 maggio) a cui farà seguito la Giorgio Armani Superyacht Regatta (26-30 maggio) e la Range Rover Sardinia Cup dal 31 maggio al 7 giugno.

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