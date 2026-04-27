Alpen Cup 5.5 Metri: Alla Fraglia Vela Riva vince Artemis

Riva del Garda – Artemis (NOR 57 – Kristian Nergaard, Trond Solli-Saether, Anders Pedersen) si è aggiudicata la Alpen Cup 5.5 Metri di Riva del Garda: decisive le ultime due regate, disputate sabato pomeriggio, a coronamento di un evento pressoché perfetto. Aspire (POL 17 – Przemek Gacek, Mateusz Kusznierewicz, Kilian Weiss) si è classificata seconda, mentre Marie-Françoise XXII (SUI 233 – Jurg Menzi, Jurgen Eiermann, Kim Chabani) ha conquistato il terzo posto.

Come detto, decisive sono state le ultime due (otto quelle disputate in totale) definite “caotiche” da buona parte degli specialisti di questa classe competitiva ed elegante. Per conquistare la vittoria assoluta, Aspire doveva vincere la regata, ma è partita male, commettendo alcuni errori tattici e si è ritrovata a inseguire. Artemis, che doveva solo assicurarsi che Aspire non vincesse, è partita altrettanto male e si è trovata in diverse situazioni che le hanno fatto perdere terreno. A fare da sfondo c’era la calma di Caracole, che ha condotto una regata impeccabile, evitando ogni pericolo. Nonostante un errore nella seconda bolina, che le ha fatto perdere il comando, Caracole ha saputo sfruttare al meglio l’ultima poppa, navigata al centro del campo, per chiudere la regata e aggiudicarsi la vittoria di mance e dare la Alpen Cup 2026 ad Artemis.

Kriistian Nergaard di Artemis ha spiegato: “Oggi è stata una giornata difficile. Di nuovo, una bella brezza, leggermente da sinistra e chi si è trovato da quella parte si è avvantaggiato. Nella prima regata eravamo un po’ indietro, ma siamo riusciti a conquistare un ottimo terzo posto. Poi nell’ultima regata è scoppiato il caos e siamo partiti in ritardo e abbiamo dovuto inseguire. Sono successe molte cose, ma non ha avuto molta importanza perché alla fine abbiamo potuto scartare proprio quel parziale. È sempre bello essere qui al Garda, con delle belle regate, e speriamo di vedere più barche l’anno prossimo”.

L’Alpen Cup 5.5 Metri di quest’anno segna il ventesimo anniversario dell’evento. L’Alpen Cup, un pesante vassoio d’argento, è stata donata alla classe da Jürg Menzi nel 2006 per creare un importante evento annuale sul Lago di Garda. Inizialmente ospitata al Circolo Vela Torbole, la regata si è trasferita alla Fraglia Vela Riva tre anni fa.

Menzi l’ha vinta la prima volta nel 2006, mentre è stata vinta anche da Kristian Nergaard, Flavio Marazzi (due volte), Gavin McKinney e Mateusz Kusnierewicz, tutti presenti quest’anno. Negli ultimi anni, tuttavia, la competizione è stata dominata da Peter Morton, le cui imbarcazioni si sono aggiudicate la vittoria per ben cinque volte tra il 2019 e il 2025, ma quest’anno non ha partecipato.

Alpen Cup 5.5. Metri – Risultati finali dopo 8 regate:

1.Artemis (NOR 57 Kristian Nergaard, Trond Solli-Saether, Anders Pedersen), 17

2.Aspire (POL 17 Przemek Gacek, Mateusz Kusznierewicz, Kilian Weiss), 19

3.Marie-Françoise XXII (SUI 233, Jurg Menzi, Jurgen Eiermann, Kim Chabani), 24

4.Shaolin (SUI 226, Flavio Marazzi, Andreas Kindlimann, Hans von Werdt), 27

5.John B (BAH 24 Kristoffer Spone, Mathias Dahlman, Lars Horn Johannessen), 31

