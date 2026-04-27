UN MESE ALLA GIORGIO ARMANI SUPERYACHT REGATTA

Giorgio Armani Superyacht Regatta 2025

La numerosa flotta di diciotto concorrenti sfilerà tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena

Porto Cervo, 27 aprile 2026. Manca un mese all’avvio della Giorgio Armani Superyacht Regatta, evento che torna con una numerosa flotta ad aprire le regate per superyacht nel Mediterraneo. Sono 18 i superyacht partecipanti all’edizione 2026, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Giorgio Armani, in programma dal 26 al 30 maggio. I concorrenti che si ritroveranno sulle banchine antistanti lo YCCS includono anche i cinque iscritti al Southern Wind RendezVous, che festeggerà la sua ventesima edizione, una formula che prevede quotidiane veleggiate di gruppo con arrivo in una delle numerose rade dell’Arcipelago di La Maddalena per il pranzo, seguite dal rientro a Porto Cervo per il programma sociale della regata.

Per il secondo anno consecutivo sarà presente in regata SØRVIND by Giorgio Armani, il Southern Wind 105 charterizzato dal title sponsor per rappresentare il brand direttamente sul campo di regata, confermando il legame tra Giorgio Armani e la vita sportiva dell’evento. Non sarà l’unico ritorno, si riproporrà infatti il duello dello Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball con Morgana, il Southern Wind RP100 di Francesco De Santis. Ma non solo: tornano, tra gli altri, il Southern Wind 108 Gelliceaux, il SW94 Magic Blue di Tonino Cacace, il SW100 Grillo Parlante di Fausto Sestini e i Southern Wind 96 Liberty e Sorceress. Dopo l’assenza dello scorso anno, sarà nuovamente presente Inoui, del socio YCCS Marco Vögele.

SØRVIND by Giorgio Armani sarà presente anche in questa edizione dell’evento

Tra le new entry si segnala il debutto di Kalantis, Southern Wind 108 di recente varo, salpato da Cape Town a marzo alla volta del Mediterraneo. Tra i debutti alla Giorgio Armani Superyacht Regatta troviamo anche il Tripp di 39 metri Cervo, il Dubois 100 Nostromo e il Wally 94 Vantanera.

Tra i partecipanti al Southern Wind RendezVous infine ci saranno: il SW82 Grande Orazio, del socio YCCS Massimiliano Florio, il SW105 No Rush, il SW102 Hevea e i due SW100 Freebird e Starfall.

Accanto all’attività agonistica, la Giorgio Armani Superyacht Regatta offre un programma di appuntamenti speciali a terra dedicato agli armatori, ai loro ospiti e agli equipaggi. Per tutta la durata dell’evento, sarà presente in Piazza Azzurra il pop-up store Giorgio Armani, dove sarà disponibile la collezione Giorgio Armani Mare. L’apertura del pop-up è prevista per il giorno 26 maggio, a partire dalle ore 10. Ogni mattina di regata, tra le 9 e le 10, si terrà presso il pop-up Giorgio Armani Mare in Piazza Azzurra l’All Together Coffee: un momento di incontro conviviale tra i partecipanti, prima che le imbarcazioni lascino la banchina per avviarsi sulla linea di partenza.

Tra gli eventi serali, spiccano il tradizionale Welcome cocktail, il 26 maggio, la sera antecedente le regate, sulla terrazza panoramica dello YCCS e, giovedì 28 maggio, il Giorgio Armani Cocktail Dinatoire and Music Entertainment, riservato agli armatori e i loro ospiti presso la terrazza dello YCCS. La sera precedente si terrà il Southern Wind Dinner presso Li Capanni, a Cannigione. Venerdì 29 maggio invece, al tramonto, è in programma il Sunset Party presso l’Ea Bianca Resort di Cala dei Ginepri, un evento che nella passata edizione ha riscosso successo unanime tra tutti i partecipanti alla regata.

Esclusivi momenti sociali attendono i partecipanti della Giorgio Armani Superyacht Regatta, qui un’immagine dello scorso anno sulla terrazza panoramica dello YCCS.

La Giorgio Armani Superyacht Regatta è aperta a imbarcazioni a vela con lunghezza pari o superiore a 80 piedi, il calcolo dei tempi compensati avverrà con il sistema ORCsy (ORC Superyacht) studiato appositamente per questa tipologia di barche. La flotta sarà suddivisa sulla base delle caratteristiche dimensionali e delle performance delle imbarcazioni. Le competizioni si svolgeranno sulle acque della Costa Smeralda e dell’Arcipelago di La Maddalena, con prove giornaliere nei quattro giorni di regata. Il primo segnale di partenza è fissato alle ore 12 di ciascuna giornata a partire dal 27 maggio.

La cerimonia di premiazione in Piazza Azzurra, sabato 30 maggio, chiuderà la Giorgio Armani Superyacht Regatta alla presenza di tutti i partecipanti.



I documenti ufficiali, il programma dell’evento, l’elenco iscritti



