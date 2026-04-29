Al Club Nautico Versilia conto alla rovescia per il XXIX Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese

Sabato 9 e domenica 10 maggio, a Viareggio prenderà il via la 29° edizione della manifestazione

con la quale si ricorda un amico che ha dato tanto alla Versilia e alla città di Viareggio.

Alla premiazione anche il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Amm. Ispettore Capo (CP) Pil. Liardo

Viareggio– Archiviati con successo la 51° Coppa Carnevale e il Trofeo del Carnevale di Viareggio 2026, torna ad essere protagonista il Trofeo Challenge Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione con la quale il Club Nautico Versilia rinnova il ricordo di un amico che ha dato tanto alla Versilia ed in particolare alla città di Viareggio dove ha prestato servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto.

Il tradizionale appuntamento, giunto alla ventinovesima edizione e riservato alle imbarcazioni ORC, Gran Crociera, Rating Fiv, vele storiche, yachts d’epoca e classici, sarà organizzato sabato 9 e domenica 10 maggio, su delega Fiv, dal CNV con il patrocinio di Regione Toscana, Stato Maggiore della Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, il supporto di Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale Toscana, Codecasa due e la collaborazione di LNI sez. Viareggio, AIVE, Comitato Internazionale Mediterraneo, Vele Storiche Viareggio, C.O. Mariperman-CSSN-MM.

Nel Comitato d’Onore, come sempre, autorevoli personalità militari e civili, a conferma del grande prestigio della manifestazione.

“Alle ore 9.30 di sabato nel salone al primo piano del Club Nautico Versilia si svolgerà il briefing per gli equipaggi mentre la partenza della regata sarà data alle ore 11.- ha spiegato il Direttore Sportivo del CNV, Muzio Scacciati -Due i percorsi: una regata costiera Viareggio – Isola del Tino – Marina di Pisa per Orc e Rating FIV (tempo limite arrivo ore 8 di domenica), mentre per gli yacht d’epoca, classici e per le vele storiche il percorso sarà Viareggio – Isola del Tino – Viareggio e il tempo limite saranno le ore 23 di sabato. Il bando e le Istruzioni di Regata, le modalità per iscriversi e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito-Albo Ufficiale https://www.racingrulesofsailing.org/documents/13983/event?name=xxix-trofeo-challenge-amm-g-francese”

Il Comitato Unico sarà composto dal Presidente Stefano Giusti, il 1° Membro Mario Simonetti, Elisabeth Kuffer, Tiziano Mengoni e Luciano Bonuccelli.

La cerimonia delle premiazioni, in programma domenica alle ore 17.30 presso le sale del CNV, alla presenza di numerose autorità civili e militari, concluderà questa edizione e rappresenterà un momento di profondo legame di stima e amicizia che unisce l’Ammiraglio Francese a molte personalità, ai Soci e al Presidente del Club Nautico Versilia, Ammiraglio Ispett. Capo (Cp) -r- Marco Brusco che fu suo assistente quando era Comandante Generale.

Tra gli ospiti alla premiazione anche il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Amm. Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo e il Comandante Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi.

Il tradizionale vin d’honneur darà quindi appuntamento all’edizione 2027 nel segno della volontà di continuare a mantenere vivo il ricordo di una figura fondamentale, considerata il rifondatore del Corpo.

Lo scorso anno, l’ambito trofeo d’argento era andato al vincitore in Overall, Jeco di Carlo Gabbanini.