Microclass: Torna a Venezia il Trofeo Salone Nautico

Dal 29 al 31 maggio tre giorni di grande vela nella Serenissima In palio il titolo di Campione Italiano

VENEZIA – Dal 29 al 31 maggio Venezia torna capitale della vela con il Trofeo Salone Nautico, manifestazione riservata alla classe Micro ed organizzata dal Diporto Velico Veneziano. Tre giorni di regate ad alta intensità che riuniranno una ventina tra i migliori equipaggi italiani e stranieri, pronti a confrontarsi ed a contendersi il titolo di Campione Italiano nelle acque antistanti il Lido di Venezia.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con lo skipper meeting fissato alle ore 10:00, momento fondamentale per il briefing tecnico e organizzativo. Il segnale di avviso della prima prova è previsto alle ore 12:55, dando ufficialmente il via alle regate.

Le giornate successive proseguiranno con lo stesso formato di gara, garantendo continuità sportiva e spettacolo in mare. Il format prevede un massimo di tre prove al giorno, per un totale di nove possibili regate nel corso dell’evento, condizioni meteo permettendo. In base a quanto riportato nel Bando di Regata, sarà assegnato il titolo di Campione Italiano Micro al primo classificato italiano della classifica overall.

Per il presidente del DVV Alvise Dolcetta il Trofeo Salone Nautico rappresenta un appuntamento centrale per la vela veneziana:”Ospitare ancora una volta il Campionato Italiano Microclass è motivo di grande soddisfazione per il nostro circolo. Venezia offre un campo di regata unico al mondo, capace di coniugare bellezza, tecnica e spettacolo. Il nostro impegno è quello di garantire un’organizzazione all’altezza, valorizzando al tempo stesso il legame tra sport, territorio e Salone Nautico, che continua a crescere anno dopo anno”.

“Questa – afferma il presidente di Microclass Luca Fantin – è la nona edizione del Campionato Italiano Microclass e, grazie al consolidato impegno del Diporto Velico Veneziano e al sostegno del Salone Nautico di Venezia, anche quest’anno siamo riusciti a portare l’evento in questa splendida location, che rappresenta un’importante vetrina per la Classe.”

Un legame, quello tra la Microclass ed il Salone Nautico di Venezia che nasce nel 2021, anno della prima edizione del Trofeo. Da allora la collaborazione si è consolidata nel tempo, trasformando l’evento in un appuntamento fisso per la vela agonistica in laguna.

“Anche quest’anno, il Salone collabora con il Diporto Velico Veneziano nell’organizzazione del Campionato Italiano di Micro Class – Trofeo Salone Nautico, un appuntamento che si articola su tre giornate di competizioni, culminando con le premiazioni sul palco del Sommergibile domenica 31 maggio. Una regata che accompagna da anni il Salone, manifestazione che non è solo vetrina di esposizione di imbarcazioni innovative ma anche promotrice di una più ampia ‘cultura del mare’, che si fa portavoce di tutte le attività sportive e agonistiche che si svolgono sull’acqua in laguna di Venezia nel corso dell’anno. Questo è uno degli obiettivi del Salone sin dalla sua prima edizione” dichiara Fabrizio D’Oria, direttore generale di Vela Spa e del Salone.

Il Trofeo Salone Nautico è organizzato dal Diporto Velico Veneziano e l’associazione di classe sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, con il patrocinio del Comune di Venezia grazie al supporto di: Eurosails, Osculati, Cagnin Assicurazioni, Viadana Yacht Equipment, Armare Ropes, Nautitop e Rigomma.

Nata in Francia nel 1977 da un’idea semplice — rendere la vela accessibile, autentica e condivisa — la Micro Class propone barche piccole e trasportabili, pensate per chi ama il mare, il vento e la regata più di qualsiasi lusso. Un modo diverso di vivere la competizione, dove a contare sono la passione, la tecnica e le persone.

Nel 2011 questa visione approda anche in Italia con Micro Class Italia. Non si tratta solo di un’associazione, ma di una vera comunità di armatori, equipaggi e amici che si ritrovano in regate, campionati e raduni lungo le nostre coste. Momenti di sport, confronto e crescita si intrecciano con condivisione, amicizia e storie che nascono in banchina e continuano in mare.

L’equipaggio del Micro è composto da tre persone: timoniere, centrale e prodiere. La classe adotta una Box Rule che lascia libertà di progettazione entro limiti chiari: dimensioni, peso, vele. Il risultato? Micro diversi tra loro, ma con la stessa linea di partenza e lo stesso spirito.

Con i suoi 5,50 metri, la deriva mobile, un equipaggio ridotto e una vela equilibrata, il Micro è pensato per essere accessibile, trasportabile e competitivo.

All’interno della classe convivono più anime: Proto, per chi ama sperimentare; Racer, per chi vive la regata; Cruiser, per chi vuole anche navigare. E poi ci sono i Microclassic: i Micro più datati, barche che hanno scritto la storia e che continuano a regatare, perché la passione non invecchia.